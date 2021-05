Aldi Talk: Mobilfunk-Discounter mit neuen Jahrespaketen und Mega-Bundle

Der Discounter Aldi bietet schon seit Jahren einen eigenen Mobilfunk-Tarif an, der im Telefónica-Netz funkt und für wenig Geld im Monat ohne Vertragslaufzeit Datenvolumen und eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in verschiedenen Paketen anbietet. Seit einiger Zeit hält Aldi Talk auch Jahrespakete bereit, die für eine Einmalzahlung ein Jahr lang unbegrenztes Telefonieren und entsprechendes Datenvolumen zur Verfügung stellen.

Die Jahrespakete sind bald wieder in drei Varianten mit 12, 50 und 100 GB in allen deutschen Aldi-Filialen sowie in der Aldi Talk-App (App Store-Link) verfügbar. Diese werden im Rahmen eines Aktionszeitraums vom 10. Juni bis zum 15. Juli 2021 angeboten und kommen erstmals im Paket S statt mit 40 GB Datenvolumen für 365 Tage mit 25 Prozent mehr Datenvolumen, sprich 50 GB. Der Preis für das Jahrespaket S bleibt mit einmaligen 99,99 Euro identisch.

Das Jahrespaket XS bietet zum Jahrespreis von 59,99 Euro 12 GB High-Speed-Datenvolumen, und beim Jahrespaket L erhalten Kunden und Kundinnen sogar 100 GB zu dem gewohnten Preis von 149 Euro für 365 Tage. Mit allen drei Varianten können Aldi Talk-User ein Jahr lang flexibel im LTE-Netz mit Geschwindigkeiten von bis zu 25 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload surfen. Auch ein EU-Roaming ist mit den Paketen möglich.

Mega-Bundle inklusive eines Samsung Galaxy A12

Auch in diesem Jahr gibt es zudem wieder ein Mega-Bundle, das neben dem Aldi Talk-Jahrespaket XS das Samsung Galaxy A12 mit 32 GB Speicherplatz beinhaltet. Das Smartphone verfügt über ein 16,55 cm (6,5 Zoll) Infinity-V Display, eine Quad-Kamera sowie einen ausdauernden Akku mit Schnellladefunktion. Das Mega-Bundle wird zum attraktiven Preis von nur 159 Euro angeboten – solange der Vorrat reicht. Wir listen die Pakete und ihre Preise noch mal auf:

Jahrespaket XS: 12 GB für 59,99 Euro/365 Tage

Jahrespaket S: Jetzt 50 GB für 99,99 Euro/365 Tage

Jahrespaket L: 100 GB für 149 Euro/365 Tage

Mega-Bundle inkl. Samsung Galaxy A12 und Jahrespaket XS für 159 Euro

Das in dem jeweiligen Jahrespaket enthaltene Datenvolumen ist über die gesamte Laufzeit frei einteilbar. Sollte das Volumen vorzeitig aufgebraucht sein, kann über die Aldi Talk-App jederzeit ein neues Jahrespaket für weitere 365 Tage nachgebucht werden. Alternativ kann bei Bedarf zusätzliches Datenvolumen hinzugebucht werden. Auch ein Wechsel in ein beliebiges Paket aus dem Aldi Talk-Portfolio ist jederzeit möglich.

Ab dem 10. Juni bis zum 15. Juli 2021 sind die Aldi Talk-Jahrespakete in allen deutschen Aldi-Filialen erhältlich und können darüber hinaus von Bestands- und Neukunden auch über die Aldi Talk-App gebucht werden. Das Mega-Bundle kann exklusiv in jeder deutschen Aldi-Filiale bezogen werden, solange der Vorrat reicht. Weitere Infos gibt es auch auf der Produktseite von Aldi Talk.