Anhang vergessen? So könnt ihr eine Mail in macOS Ventura aufhalten

Seit Oktober kann das neue macOS Ventura auf den verschiedenen Mac-Modellen installiert werden. Auch in der Mail-App hat sich mit dem Update einiges getan, insbesondere die automatische Umwandlung von Links in eine „Vorschau“ finde ich mehr als nervig. Eine echte Lösung gibt es dafür allerdings nicht – immerhin kann man die Vorschau mit zwei Mausklicks wieder in einen konventionellen Link verwandeln.

Apple hat aber auch einige praktische Funktionen verbaut. Abgeschickte E-Mails werden beispielsweise nicht sofort verschickt, sondern erst nach einigen Sekunden. So hat man Zeit zu reagiere, wenn man mit dem Absenden-Klicken feststellt, dass man mal wieder an Anhang vergessen oder die falschen Empfänger ausgewählt hat.

Ebenfalls neu: Ihr könnt E-Mails zu einem späteren Zeitpunkt absenden. Allerdings funktioniert dieses Feature nur, wenn der Mac eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist.