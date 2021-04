Anker Soundcore Q35: Neuer kabelloser Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

Der beliebte Zubehör-Hersteller Anker hat mal wieder ein neues Produkt auf den Markt gebracht, dieses mal mit seiner Audio-Marke Soundcore. Und hier weiß man eigentlich schon bei einem Blick auf den Produktnamen, was Sache ist: Beim Soundcore Q35 werden natürlich sofort Erinnerungen an den Bose QC35 wach, immerhin sorgt nur ein einzelner Buchstabe für den entscheidenden Unterschied.

Und in der Tat bekommt ihr ein Produkt, das sehr an den Klassiker des Marken-Herstellers angelehnt ist. Auch der Anker Soundcore Q35 ist ein Over-Ear-Kopfhörer mit drahtloser Bluetooth-Anbindung und Geräuschunterdrückung. Der Preis ist aber deutlich niedriger angesetzt, hier liegt er bei nur 129,99 Euro.

Für die aktive Geräuschunterdrückung bietet Anker sogar verschiedene Modi an: „Die Ohrmuscheln sind jeweils mit zwei integrierten Mikrofonen ausgestattet, die Außengeräusche effektiv filtern und ausblenden. Suche dir aus Transport, Outdoor und Indoor den passenden Modus aus und tauche ein in das ultimative Sounderlebnis.“ Zudem gibt es in der Soundcore-App einen Equalizer mit 22 verschiedenen Einstellungen.

Zudem gibts es einige Premium-Funktionen, wie etwa eine automatische Tragedetektion. Das beutetet, dass die Wiedergabe sofort pausiert, wenn der Kopfhörer abgenommen wird. Und natürlich auch fortgesetzt wird, wenn man die Soundcore Q35 wieder aufsetzt.

Die Akkulaufzeit kann sich dabei definitiv sehen lassen und ist eines der Highlights der Kopfhörer: „Bis zu 40 Stunden mit aktivierter Geräuschisolierung und bis zu 60 Stunden im normalen Modus. 5 Minuten Aufladen = 4 Stunden Musik!“