AirTags: Apple Store-App zeigt nicht lieferbaren gelben Lederanhänger an

Als Apple vor knapp einer Woche die neuen AirTags vorgestellt hat, gab es gleichzeitig auch schon erstes Zubehör für die kleinen Bluetooth-Tracker zu kaufen. Apple selbst bietet im Apple Online Store unter anderem einen Schlüsselanhänger aus Leder zum Preis von 39 Euro an, der inklusive eines Metallrings zur Befestigung an einem Schlüsselbund oder anderem Objekt dient.

Im deutschen Apple Online Store war dieser Lederanhänger bisher in den drei Farben Baltischblau, Sattelbraun und Rot zu haben. Wie der Twitter-Nutzer BasicAppleGuy nun jedoch in der Apple Store-App gesehen hat, scheint es dort auch eine weitere, sonnenblumengelbe Farbvariante zu geben, die unter dem Namen „California Poppy“ gelistet wird.

Apple’s AirTag Accessories link shows a California Poppy Leather Key Ring, but that colour option isn’t officially available. 🤔 pic.twitter.com/5hCzbLqzYS — Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) April 23, 2021

Wer sich jetzt auf eine farbenfrohe Variante zu den bisherigen Optionen gefreut hat, muss sich offenbar noch etwas gedulden: Die California Poppy-Version des Leder-Schlüsselanhängers ist derzeit nicht verfügbar. Sie tauchte kurzzeitig auf der Hauptseite für AirTag-Zubehör neben zwei anderen Anhängern auf – allerdings nicht in der deutschen Apple Store-App. Die Zubehör-Farbe „California Poppy“ ist zudem keine Unbekannte: Auch iPhone 12-MagSafe-Cases und das Leder-Wallet sind in dieser Variante erhältlich. Mittlerweile ist der sonnengelbe Schlüsselanhänger auch wieder aus der Apple Store-App entfernt worden.

Erste Anmeldedokumente vor zwei Jahren eingereicht

Auch eine weitere interessante Neuigkeit erreichte uns an diesem Morgen: Wie die Kollegen von MacRumors berichten, hat Apple bereits vor knapp zwei Jahren damit begonnen, „behördliche Tests und Vorbereitungen zur Beantragung der behördlichen Zulassung für das Produkt“ zu unternehmen. Dies wird aus Einreichungen für die amerikanische Behörde FCC („Federal Communications Commission“) deutlich. Spannend ist in diesem Zusammenhang vor allem die Tatsache, dass die erforderlichen behördlichen Zulassungen schon so lange vorlagen, Apple aber trotzdem noch so lange mit der Veröffentlichung gewartet hat. Welche Gründe dahinter stecken, ist unbekannt.