Apollo for Reddit: Update auf v1.8 mit Media Viewer, Umfragen und neuen Icons

Seid ihr bei Reddit unterwegs? Neben der kostenlosen und offiziellen Reddit-App (App Store-Link) gibt es auch so einige Anwendungen von Drittanwendern, darunter “Apollo for Reddit” (App Store-Link) zum Download. Letzterer ist auch hier kostenlos, einige Features sind allerdings nur in der Pro-Version der App verfügbar. Entwickler Christian Selig hat nun eine große Aktualisierung auf Version 1.8 im deutschen App Store veröffentlicht.

Die neue Version von Apollo for Reddit bringt vor allem einige Verbesserungen für das Ansehen von Medien mit sich. So gibt es nun unter anderem die Möglichkeit, dass Videos direkt im Feed abgespielt werden, GIFs vom Nutzer pausiert werden können und weiteres. Hier also die wichtigsten Neuerungen und Optimierungen.

Neben GIFs werden Videos jetzt auch inline im Feed abgespielt, so dass du nicht mehr darauf tippen musst, um auf einen Blick zu sehen, was los ist

Speichern/Teilen als GIF

GIFs pausieren

Kommentar teilen oder als Bild posten, inklusive Screenshot-Tool

Fünf neue App-Icons

Neue Reddit-Awards zum Ansehen und Verteilen

Reddit Umfragen

Neues Kontext-Menü für Kommentare per Haptic Touch (ab iOS 13)

Maus- und Trackpad-Support für unterstützte iPads

Der Macher von Apollo for Reddit, Christian Selig, hat nach dem großen Update auf Version 1.8 auch bereits ein weiteres Bugfix-Update auf v1.8.1 im App Store präsentiert. Beide Aktualisierungen stehen für User von Apollo for Reddit kostenlos im App Store zum Download bereit.