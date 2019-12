appgefahren Adventskalender: Das 20. Türchen

Als ich vor ein paar Jahren mit drei bunten Lampen und einen Dimmschalter angefangen habe, hätte ich niemals gedacht, dass Philips Hue eine so große Sache wird. Mittlerweile habe ich über 60 Lampen und so einiges ab Zubehör im Einsatz und berichte tagtäglich auf hueblog.de über smartes Licht. Keine Frage: Philips Hue darf in unserem Adventskalender nicht fehlen. Und heute gibt es gleich zwei Pakete zu gewinnen.

Los geht es mit einem Badezimmer-Paket bestehend aus dem beleuchteten Spiegel der Adore-Serie im Wert von 250 Euro. Der rund 50 Zentimeter große Spiegel wird ringsum in verschiedenen Weißtönen beleuchtet, ohne euch zu blenden. Zusammen mit dem mitgelieferten Dimmschalter könnt ihr so je nach Tageszeit das perfekte Licht aktivieren. Obendrauf gibt es die Hue Bridge, damit auch Einsteiger direkt durchstarten können.

Alternativ könnt ihr das Outdoor-Paket gewinnen. Hier wartet eine Philips Hue White and Color Ambiance Discover auf euch. Das bis zu 2.300 Lumen helle Flutlicht ist für den Außeneinsatz gedacht und lässt jede Einfahrt und jeden Hof hell erstrahlen. Obendrauf gibt es einen Outdoor-Bewegungssensor und eine Hue Bridge, so dass auch dieses Paket einen Wert von mehr als 200 Euro hat.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wir verlosen zwei Hue-Pakete an zwei Leser. Falls ihr gewinnen möchtet, müsst ihr lediglich das über den folgenden Button verlinkte Formular bis 23:59 Uhr vollständig ausfüllen und die Frage beantworten.

Wie immer gilt auch in diesem Jahr in unserem Adventskalender: Pro Person ist nur eine Teilnahme erlaubt, der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor tätig. Der Gewinner sowie die richtige Lösung findet ihr dann im Adventskalender am Folgetag.

Das erwartet euch in den kommenden Tagen

Annette S hat gewusst, dass die Netatmo Presence im Januar 2016 vorgestellt wurde und darf sich über eine neue Kamera freuen. Falls ihr schon jetzt wissen möchtet, was sich in den letzten Türchen unseres Adventskalenders versteckt und was ihr an Heilig Abend gewinnen könnt, solltet ihr einen Blick auf das folgende Video werfen.