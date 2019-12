appgefahren Adventskalender: Das 24. Türchen

Das war es nun mit unserem Adventskalender für das Jahr 2019. Okay, ein Türchen haben wir noch, und das kann sich ganz besonders sehen lassen. Zusammen mit unseren Freunden von XLayer verlosen wir heute ein brandneues Apple iPad mit 10,2 Zoll Display und 32 GB Speicherplatz im Wert von 379 Euro.

Das iPad ist erst im Herbst auf den Markt gekommen und liegt bereits versandbereit bei uns im Büro, es wartet also nur darauf, von einem Leser gewonnen zu werden. Obendrauf legen wir noch ein bisschen Zubehör von XLayer, damit es auch eine runde Sache wird: Es gibt Fast-Charging-Ladegerät für die Steckdose und das Auto sowie ein passendes USB-C auf Lightning-Kabel.

mehr rund um XLayer auf der Hersteller-Webseite erfahren

Das deutsche Unternehmen XLayer hat sich in diesem Jahr besonders breit aufgestellt und auf der IFA in Berlin zahlreiche neue Produkte präsentiert. Angefangen bei Powerbanks und Ladegeräten bis hin zu Smart Home Geräten, will man vor allem Einsteiger im Einzelhandel abholen und sie mit der neuen Technik vertraut machen.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wir verlosen ein nagelneues iPad samt Zubehör von XLayer. Falls ihr diesen tollen Preis gewinnen möchtet, müsst ihr lediglich das über den folgenden Button verlinkte Formular bis 23:59 Uhr am 26. Dezember vollständig ausfüllen und die Frage korrekt beantworten.

Wie immer gilt auch in diesem Jahr in unserem Adventskalender: Pro Person ist nur eine Teilnahme erlaubt, der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor tätig. Gestern habt ihr euch deutlich dafür entschieden, zwei Gewinne zu verlosen. Über jeweils eine Überraschung von JBL dürfen sich Ina Z und Thomas L freuen.

Unsere Adventskalender-Videos im Überblick