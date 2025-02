appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 17. Februar (1 News)

Wir gewohnt, haben wir am Wochenende wieder eine Verlosung gestartet. Und ich habe mir eine vermeintlich einfache Frage ausgesucht, denn ich wollte wissen, mit wie viel Watt man die Powerbank wieder aufladen kann. Ein schneller Blick auf die Produktseite hätte genügt, um festzustellen, dass man die Powerbank mit 65 Watt aufladen kann. Und mit dieser Antwort hättet ihr richtig gute Chancen, denn die meisten haben mit 130 Watt geantwortet. Dieser Wert bezieht sich auf die Output-Leistung der Powerbank, mit der man angeschlossene Geräte aufladen kann. Das war aber nicht die Frage. Daher: Herzlichen Glückwunsch an Sonja H. Für alle anderen: Frage lesen, verstehen und dann ein paar Minuten für die richtige Antwort investieren. So habt ihr wirklich gute Chancen was zu gewinnen.