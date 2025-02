M4 MacBook Air soll spätestens im März auf den Markt kommen

Das MacBook Air aus dem Hause Apple ist ein großartiger und empfehlenswerter Laptop mit macOS. Obwohl ich persönlich auf ein MacBook Pro setze, reicht ein MacBook Air für alltägliche Aufgaben völlig aus. Dank seiner schlanken Bauweise, des geringen Gewichts und der starken Akkulaufzeit ist es besonders bei Studierenden, Berufspendlern und kreativen Anwendern beliebt. Nicht umsonst ist es das meistverkaufte MacBook von Apple.

Apple nutzt den Frühling häufig, um das MacBook Air zu aktualisieren. Im März letzten Jahres wurde das Modell mit dem M3-Chip vorgestellt und laut Bloomberg soll das Upgrade auf den M4-Chip spätestens im März 2024 erfolgen. Apple würde damit seinem gewohnten Rhythmus treu bleiben, da die Vorgängermodelle ebenfalls in ähnlichen Zeitabständen erneuert wurden.

M4 MacBook Air wird im März erwartet

Der bekannte Apple-Insider Mark Gurman gibt den März als möglichen Zeitraum für die Vorstellung an. Einen konkreten Termin nennt er jedoch nicht, da ihm offenbar noch genauere Informationen aus Insider-Kreisen fehlen. Vor gut einer Woche hatte er allerdings behauptet, dass das neue MacBook Air „innerhalb weniger Wochen“ präsentiert wird, was den März als realistischen Zeitrahmen bestätigt.

Ursprünglich wurde spekuliert, dass das MacBook Air das erste neue Apple-Produkt dieses Jahres sein könnte. Doch das gilt inzwischen als unwahrscheinlich, da das iPhone SE 4 bereits am kommenden Mittwoch vorgestellt werden soll. Apple dürfte also das neue iPhone zuerst in den Fokus rücken, bevor das MacBook Air folgt.

Da die Lagerbestände des aktuellen MacBook Air mit M3-Chip immer knapper werden, ist ein Neukauf derzeit nicht ratsam. Wer warten kann, sollte auf das neue Modell setzen – zudem wird die Vorgängerversion nach dem Release vermutlich zu einem attraktiveren Preis erhältlich sein.