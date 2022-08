Apple Arcade: 15 Spiele entfernt und Neuerscheinungen in den Startlöchern

Wir haben bereits gegen Mitte Juli darauf aufmerksam gemacht, dass einige Spiele bei Apple Arcade in Kürze nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Dabei handelt es sich vor allem um Spiele, die direkt zum Start von Arcade oder kurze Zeit später angeboten wurden. Die einfache Begründung für dieses Vorgehen: Die Verträge laufen aus und wurden nicht verlängert.

In einer eigenen Rubrik bei Apple Arcade, bezeichnet mit dem Titel „Nur noch kurze Zeit verfügbar“ wurden insgesamt 15 Spiele gelistet. Es handelte sich ausnahmslos um exklusive Spiele, die nicht „regulär“ im App Store gekauft werden konnten. Mit dem gestrigen 2. August 2022 wurden die in der Kategorie aufgeführten 15 Titel nun endgültig von Apple entfernt und stehen nicht mehr auf der Spiele-Plattform zur Verfügung.

Zu den betroffenen Spielen gehörten Spelldrifter, Projection: First Light, Lifeslide, EarthNight, Cardpocalypse, Dead End Job und mehr. Apple erklärte in einem Support-Dokument, dass sich die entfernten Spiele noch „mindestens zwei Wochen“ nach der Entfernung spielen lassen würden, wenn man sie zuvor heruntergeladen hatte. Man kann also damit rechnen, dass sich die 15 entfernten Titel zumindest noch bis Mitte August spielen lassen.

Jetpack Joyride 2 kommt am 19. August 2022

Apple sorgt aber gleichzeitig auch wieder für Nachschub und plant, in diesem August vier neue Titel auf der Spiele-Plattform zu veröffentlichen.

Amazing Bomberman (App Store-Link) von KONAMI ab Freitag, 5. August 2022

Apple Arcade-Fans können sich ab diesem Freitag beim neuen Bomberman-Spiel von Konami austoben, ein Action-Monumentalwerk mit fantastischer Musik und Bildern. In Amazing Bomberman liefert man sich spannende Kämpfe mit Freunden und Freundinnen in Arenen, die sich im Rhythmus der Musik verändern. Der neue Titel gesellt sich zu anderen exklusiven Spielen des berühmten japanischen Entwicklers bei Apple Arcade, darunter das kürzlich erschienene Frogger and the Rumbling Ruins.

Jetpack Joyride 2 (App Store-Link) von Halfbrick Studios ab Freitag, 19. August 2022

Apple Arcade-Spieler und -Spielerinnen können sich auf die lang erwartete Fortsetzung des kultigen Handyspiel-Klassikers von Halfbrick Studios freuen, exklusiv bei Apple Arcade. Man fliegt und begleitet Barry Steakfries und seine Begleiter in einem brandneuen Abenteuer mit atemberaubender HD-Grafik, einer neuen storygetriebenen Spielweise, neuen Spielmechanismen und natürlich jeder Menge Jetpacks.

Außerdem starten diesen Monat mit My Talking Tom+ (App Store-Link) und Love You to Bits+ (App Store-Link) zwei Neuzugänge in der Kategorie „Legendäre Spiele des App Store“. Einen kleinen YouTube-Trailer zur nächsten Neuerscheinung Amazing Bomberman findet ihr abschließend unter dem Artikel.