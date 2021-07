Apple Arcade: Dank Otto vier Monate lang gratis testen

Das Angebot von Apple Arcade ist in diesem Jahr schon ordentlich gewachsen, mittlerweile kann man auf der Plattform mehr als 180 Spiele entdecken – und in den kommenden Wochen werden noch einige spannende Neuerscheinungen hinzu kommen.

Falls ihr keine Lust habt, jeden Monat die aus meiner Sicht fairen 4,99 Euro zu bezahlen, dann gibt es jetzt gute Neuigkeiten: In Zusammenarbeit mit Otto bietet Apple derzeit einen Gutschein für vier Monate Apple Arcade an. Ihr spart so also knapp 20 Euro.

Um den Gutschein zu erhalten, klickt ihr einfach auf dieser Sonderseite auf den Button“ „Jetzt einlösen“ und werdet danach automatisch in den App Store weitergeleitet. Dort müsst ihr den automatisch eingefügten Gutscheincode nur noch kurz bestätigen und es kann sofort losgehen.

Nach Ablauf der vier Monate verlängert sich euer Apple Arcade Abonnement automatisch um jeweils einen Monat, eine Kündigung ist über euer iCloud-Konto aber keine große Hürde. Falls ihr Apple Arcade noch nicht ausprobiert habt, solltet ihr euch diese Chance nicht entgehen lassen.