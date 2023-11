Apple Arcade: Neuerscheinung Knotwords+ & viele Updates für bestehende Games

Wie es scheint, hat Apple in diesem Monat eine ganze Menge für Apple Arcade geplant. Der November startet gleich mit der Veröffentlichung von Zach Gages Knotwords+ (App Store-Link), das als App Store-Klassiker nun auch im Spiele-Abo ohne Zukäufe oder Werbung daher kommt. Knotwords+ lässt sich am ehesten als minimal designtes Logik-Puzzle mit Wörtern beschreiben. Die Regeln sind einfach: Man ordnet die Buchstaben in jedem Abschnitt so an, dass jedes Wort gültig ist, und zwar von oben nach unten.

Darüber hinaus haben viele Spiele in dieser Woche auch thematische Updates für Halloween oder andere Ereignisse erhalten. Das sind die Aktualisierungen:

Castle Crumble (App Store-Link) bringt heute einen neuen Story-Modus mit 30 neuen Pudding Peaks Levels, die zweite Candy King Challenge und mehr.

Crayola Gestalten und Spielen+ (App Store-Link) eröffnet heute die Nachbarschaft mit einem neuen Modus, einer neuen My Little Pony-Quest, Herbst-Events und mehr.

In Farmside (App Store-Link) sind jetzt Haustierpferde mit drei verschiedenen Rassen verfügbar, es gibt ein neues zeitlich begrenztes Ereignis für den Reiterorden und die Stufenobergrenze wird auf 5 angehoben.

In Jeopardy World Tour+ (App Store-Link) 2.0.0 ist das Event Dia de los Muertos jetzt für eine begrenzte Zeit verfügbar.

Solitär-Geschichten (App Store-Link) bringt die neue Geschichte Dog Show, Corn Maze Event, S’mores Event, Santa Muerte Event und mehr.

What The Golf? (App Store-Link) beginnt seine Slime Time-Episode mit einem chaotischen Laborausbruch.

LEGO Star Wars: Castaways (App Store-Link) veröffentlicht die Event-Rotation für seine Film-Themen-Events, Quest-Anpassungen, tägliche Quests und UI-Verbesserungen.

Charrua Soccer (App Store-Link) hat sein Halloween-Update (Anfang dieser Woche) mit zeitlich begrenzten Inhalten, Hexen, schwarzen Katzen und mehr erhalten.

Finity (App Store-Link) hat einen neuen Tempo-Track für Halloween, den Zen-Modus und mehr mit zukünftigen Updates auf dem Weg.

Human Fall Flat+ (App Store-Link) bringt zwei neue kostenlose Levels: Copper World und Miniature diese Woche für alle Spieler.

Pocket Card Jockey: Ride On (App Store-Link) hat den Perfect Challenge-Modus hinzugefügt, in dem man nur Solitär spielen kann. Wenn man nach dem Update zwei Rennen gewinnt, erhält man die Goldfisch-Option in der Reittier-Szene. Das Update enthält außerdem macOS-spezifische Steuerungsverbesserungen.

My Little Pony: Mane-Kombo (App Store-Link) bringt eine neue wöchentliche Herausforderung mit sich: Opalines Übernahme, Verbesserungen für die täglichen Wünsche und das Sammeln und mehr.

Alle Aktualisierungen stehen für Nutzer und Nutzerinnen von Apple Arcade kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung. Apple Arcade lässt sich nach einem Gratis-Probemonat für 6,99 Euro/Monat buchen und ermöglicht damit den Zugriff auf über 200 Spiele verschiedenster Genres ohne Werbung, Unterbrechungen oder In-App-Käufe.