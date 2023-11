Ottocast Aibox P3: Neues Zubehör bringt Wireless CarPlay in jedes Fahrzeug

Beim Kauf eines neuen Autos kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass auch Apples CarPlay mit Wireless-Funktion an Bord ist. Wer diese Funktion für das eigene Fahrzeug nachrüsten will, kann zu den Produkten von Ottocast greifen. Der Hersteller hat mit der Ottocast Aibox P3 nun ein neues Gadget vorgestellt, das Wireless CarPlay und Android Auto mitsamt eines eigenen App-Ökosystems in jedes Fahrzeug bringt. Es gilt: Ist das Fahrzeug mit einem werkseitig installierten kabelgebundenen CarPlay-System ausgestattet, ist die Aibox P3 kompatibel.

Die Ottocast Aibox P3 wird von einem Qualcomm Snapdragon 665 Prozessor angetrieben und verfügt über 8 GB RAM für eine verbesserte Leistung im Vergleich zu ihrem Vorgänger. Außerdem verfügt sie über integrierte GPS-Konnektivität, WLAN-Unterstützung mit 2.4/5.0GHz, einen microSD-Kartensteckplatz, einen HDMI-Ausgang für den Anschluss an HDMI-fähige Bildschirme in der Kopfstütze des Autos und einen SIM-Kartensteckplatz für LTE-Konnektivität. Zum Einrichten wird das Produkt über USB mit dem Auto verbunden, und das iPhone verbindet sich dann direkt über Bluetooth mit der Ottocast Aibox P3. Laut Aussage des Herstellers soll die Verbindung zwischen der Aibox P3 und dem iPhone dann nach jedem Einsteigen ins Auto in weniger als 15 Sekunden hergestellt werden.

Optionaler Splitscreen-Modus und viele verfügbare Apps

Bestandteil der Ottocast Aibox P3 ist auch ein eigenes Interface, das von Android 12 betrieben und auf dem CarPlay-Display dargestellt wird. Die Benutzeroberfläche von OttoDrive 2.0 lässt sich vollständig anpassen: Es können verschiedene Kacheln mit Informationen wie einem Tachometer, Steuerelementen für die Medienwiedergabe, Wetterinformationen und mehr angeordnet werden. Auch ein Splitscreen-Modus kann mit einem einzigen Tippen aktiviert werden, so dass man verschiedene Apps nebeneinander platzieren kann. Über das Ottocast-Betriebssystem stehen Apps wie Netflix, Google Chrome, Disney+, YouTube, Instagram und mehr zur Verfügung.

Die Ottocast Aibox P3 ist zum Preis von 326,95 Euro im Webshop des Herstellers auch in einer EU-Version erhältlich. Wir haben bereits ein Testexemplar angefragt und hoffen, euch bald mit weiteren Eindrücken zur Neuerscheinung versorgen zu können.