Resident Evil 4 soll am 31. Dezember erscheinen

Der gruselige Startschuss ist Anfang der Woche gefallen, als Resident Evil Village im App Store erschienen ist. Das Premium-Spiel könnt ihr kostenlos herunterladen und ausprobieren, die Vollversion wird mit einem In-App-Kauf für einmalig 15,99 Euro freigeschaltet. Ganz ähnlich wird es auch beim nächsten Titel der Serie laufen.

Resident Evil 4 (App Store-Link) ist bereits im App Store gelistet und kann „vorbestellt“ werden, wobei ihr in diesem Fall nur den kostenlosen Download vormerkt. Auch hier wird die Freischaltung der Vollversion durch einen In-App-Kauf erfolgen. Das ist aus unserer Sicht eine ziemlich faire Geschichte.

Laut Angaben im App Store soll Resident Evil 4 jetzt am 31. Dezember 2023 veröffentlicht werden. Angekündigt war der Start des Spiels noch in diesem Jahr, was dann natürlich gegeben wäre – wenn auch knapp. Genau wie in Resident Evil Village sind die Hardware-Anforderungen enorm: Auf dem iPad wird ein M-Chip benötigt, ansonsten werden nur das iPhone 15 Pro und Pro Max unterstützt.

Sechs Jahre sind seit der biologischen Katastrophe in Raccoon City vergangen. Agent Leon S. Kennedy, einer der Überlebenden des Vorfalls, wurde mit der Rettung der entführten Tochter des Präsidenten betraut. Er verfolgte ihre Spur in ein entlegendes europäisches Dorf, in dem mit den Einheimischen etwas ganz und gar nicht zu stimmen scheint … Nun hebt sich der Vorhang und es beginnt eine Geschichte einer wagemutigen Rettung und des grausamen Horrors, in der Leben und Tod, Schrecken und Katharsis zusammenlaufen.

Den Spiele-Klassiker aus dem Jahr 2005 will Capcom für den Start auf iPhone und iPad noch einmal überarbeiten. Man verspricht: „Mit an Bord sind ein modernisiertes Gameplay, eine neu entwickelte Storyline und lebhaft detaillierte Grafik.“

Mitbringen solltet ihr auf jeden Fall einen Controller, so viel ist nach dem Start von Resident Evil Village schon sicher. Ein mögliches Modell haben wir euch mit dem Turtle Beach Atom erst kürzlich vorgestellt.