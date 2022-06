Apple Karten: Look Around für drei weitere deutsche Städte

Seit April kommen wir hier in Deutschland auch in den Genuss von Look Around, Apples Antwort auf Google Street View. Okay, also zumindest ein Teil von uns, denn nach dem Start in München ist die neue Funktion im Mai in Frankfurt und Stuttgart gestartet. Vor rund zwei Wochen kaman dann einige Städte wie Dortmund, Düsseldorf oder Köln mit dazu.

Weniger als zwei Wochen später gibt es schon wieder gute Neuigkeiten: Apple hat Look Around in drei weiteren deutschen Städten freigeschaltet. Und damit ist endlich auch die Hauptstadt mit dabei: Look Around ist ab sofort in Berlin verfügbar. Außerdem wurde das Feature in Hamburg und Leipzig freigeschaltet.

Look Around in Deutschland: Diese Städte sind dabei

Berlin

Dortmund

Düsseldorf

Frankfurt am Main

Köln

Leipzig

Hamburg

Leverkusen

München

Neuss

Offenbach am Main

Potsdam

Solingen

Stuttgart

Habt ihr eine weitere Stadt entdeckt, in der Look Around bereits freigeschaltet wurde? Dann schreibt uns einen kurzen Kommentar oder schickt uns eine Mail.