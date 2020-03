Apple: Neue iPhone 11-Cases und Apple Watch-Armbänder

Apple nutzt den heutigen Tag, um das eigene Portfolio gehörig auf Vordermann zu bringen. Doch nicht nur das iPad Pro, das MacBook Air und der Mac mini haben ein größeres Update spendiert bekommen, auch im Zubehör-Bereich stehen nun weitere Varianten im Apple Store bereit.

Unter anderem hat Apple die Farbvarianten der Silikon-Cases für das iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max erweitert und bietet nun die neuen Farben Surfblau, Grapefruit und Kaktus an, die jeweils wie gewohnt zum Preis von 45 Euro erhältlich sind. Auch das 149 Euro teure Leder Folio ist in den neuen Farben erhältlich, unter anderem in Pfauenblau.



Wer farblich passend auch die eigene Apple Watch etwas anpassen möchte, kann zudem auf drei neue Sportarmbänder aus Silikon, fünf neue Sport Loop-Versionen aus Nylon, zwei atmungsaktive Nike-Sportarmbänder, zwei neue Nike Sport Loops, zwei moderne Lederarmbänder, ein Lederarmband mit Schlaufe und fünf neue Varianten von Hermès zugreifen. Die Preise bewegen sich hier zwischen 49 und 519 Euro.

Für das iPad Pro gibt es nun auch das Smart Folie sowie das Smart Cover in den neuen Farben Kaktus und Surfblau. Gleichzeitig gibt es das Smart Cover für das iPad mini ebenfalls in den neuen Farbvarianten. Hier zahlt man 45 Euro.

Wie bei allen aktuellen Bestellungen bei Apple ist eine Abholung in den Stores vor Ort aufgrund der Corona-bedingten Schließungen nicht möglich. Die Lieferung aus dem Apple Online Store ist aber für alle Armbänder kostenlos und soll ab dem 20. März erfolgen.