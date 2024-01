HomePod mit Touchscreen: Das ist bisher bekannt

Mehrere Prognosen deuten darauf hin, dass Apple an einem neuen HomePod in voller Größe arbeitet, der zum ersten Mal ein Touchscreen-Display hat. Gerüchten zufolge soll das Gerät bereits in der ersten Hälfte dieses Jahres auf den Markt kommen (via MacRumors). Bloomberg-Reporter Mark Gurman war der erste, der im Jahr 2021 andeutete, dass Apple an neuen HomePods mit Displays und Kameras arbeite.

Design und Features

Der erste konkrete Bericht über Apples Absicht, ein neues HomePod-Modell mit einem Display auf den Markt zu bringen, kam vom Apple-Analysten Ming-Chi Kuo im März 2023. Er berichtete, dass das Gerät mit einem 7-Zoll-Display ausgestattet sein würde, das vom chinesischen Unternehmen Tianma geliefert wird.

Im Oktober 2023 teilte der als „Kosutami“ bekannte Apple-Leaker und Prototypen-Sammler Informationen über ein kommendes HomePod-Modell mit einem LCD-Display. Das Gerät wird angeblich ein nahezu identisches Design wie der HomePod der zweiten Generation aufweisen, jedoch mit einem großen LCD-Touchscreen an der Oberseite anstelle des LED-Arrays, das bei allen bisherigen HomePod-Modellen verwendet wurde.

Der Bericht wurde später von anderen Quellen bestätigt: Das Modell soll sich unter dem Codenamen „B720“ in aktiver Entwicklung befinden. Der Code in tvOS 17 deutet offenbar darauf hin, dass Apple Music und Apple Podcasts zu den ersten Apps gehören, die umgeschrieben werden, um mit dem neuen Display kompatibel zu sein. Der Bildschirm könnte auch wichtige Benachrichtigungen anzeigen. Im Dezember veröffentlichte Kosutami weitere Bilder des Prototyps, auf denen ein gekrümmter, konvexer LCD-Bildschirm zu sehen ist, der den Inhalt auf der Oberseite anzeigt.

Neuer Chip

Es besteht auch die Möglichkeit, dass ein neuer HomePod einen neuen Chip spendiert bekommen könnte. Der HomePod aus dem Jahr 2023 enthält den S7-Chip – der gleiche Chip, der 2021 in der Apple Watch Series 7 verwendet wurde. Trotz der Einführung des S8-Chips Ende 2022 in der Apple Watch Series 8, der Apple Watch Ultra und der zweiten Generation der Apple Watch SE hat sich Apple für die Verwendung des S7-Chips entschieden.

Apples neueste Apple Watch-Modelle sind mit dem S9-Chip ausgestattet, der deutlich leistungsfähiger ist als seine Vorgänger, da er auf dem A15 Bionic basiert. Viele Siri-Anfragen werden lokal verarbeitet, was bedeutet, dass die Reaktionsfähigkeit von einem verbesserten Chip profitieren könnte. Der S9 könnte auch die Möglichkeit für gesundheits- und fitnessbezogene Abfragen eröffnen. Bisher ist jedoch noch unbekannt, welchen Chip Apple in einem neuen HomePod verbauen wird.

Weitere Spezifikationen

Das Display des HomePod der nächsten Generation könnte eine tiefere Integration mit anderen Hardware-Produkten von Apple ermöglichen, glaubt Kuo. So könnte ein neuer HomePod zum Beispiel ein Handoff-Erlebnis mit geringerer Latenz mit dem Ultra-Wideband-Chip der zweiten Generation einführen, der im iPhone 15 und iPhone 15 Pro verwendet wird. Außerdem könnte das Gerät mit verbesserter Audio-Hardware und Mikrofonen sowie mit Spezifikationen wie WiFi 6E-Unterstützung aufwarten.

Veröffentlichung

In seinem ursprünglichen Bericht vom März 2023 sagte Ming-Chi Kuo, dass der neue HomePod in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erscheinen würde. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine konkreten Gerüchte über weitere neue HomePods in voller Größe. Unterdessen gab Kuo an, dass Apple in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 mit der Massenauslieferung des HomePod mini der zweiten Generation beginnen wird. Bislang ist noch nicht klar, ob der Touchscreen-HomePod ein direkter Ersatz für den HomePod der zweiten Generation oder ein neues High-End-Angebot im Lineup sein wird.