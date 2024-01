Apple Vision Pro: Jonathan Ive stellte sich Zoom-Augen und Sonnenbrille vor

Apple hat ein neues Patent in Bezug auf die VR-/AR-Brille Apple Vision Pro zugeschrieben bekommen. Das Patent, das vom immer gut informierten Blog Patently Apple geteilt wurde, beschreibt, wie das Unternehmen das externe Display der Vision Pro nutzen will, um anzuzeigen, was die tragende Person im Inneren des Geräts sieht.

Das Patent, an dem Jony Ive als Erfinder beteiligt ist, beschreibt, wie ein externer Bildschirm auf einem generischen Head-Mounted-Display verwendet werden könnte, um den Menschen in der Umgebung zu zeigen, was der Träger bzw. die Trägerin gerade sieht. Das Patent bezieht sich zwar nicht speziell auf das Vision Pro-Headset und seine „EyeSight“-Anzeigefunktion, aber es ist klar, dass einige der Ideen aus diesem Patent in die Funktionen des im vergangenen Jahres vorgestellten Produkts eingeflossen sind.

Apple hat öffentlich kommuniziert, wie der äußere Bildschirm des Vision Pro Außenstehende die Augen der Person sehen lassen kann, die das Headset trägt. Alternativ kann ein farbiges Muster anzeigen, dass die tragende Person vollständig in VR eingetaucht ist. Die Bilder im Patent hingegen zeigen auch einige eher albern wirkende Anzeigen, wie des Wetters, eine Sonnenbrille im Gesicht, ein „Bitte nicht stören“-Schild oder sogar das Ersetzen der Augen des Trägers durch Zoom-Symbole.

Aber: So unterhaltsam diese Ideen auch sind, bedeutet die Erteilung eines Patents durch Apple nicht zwangsläufig, dass sie auch im Vision Pro- oder in anderen Apple-Headsets umgesetzt werden. Zudem betritt Apple mit dem EyeSight-Display komplettes Neuland: Noch ist nicht abzusehen, ob das Display eine nützliche Möglichkeit ist, um mit einer Person zu interagieren, die ein Vision Pro Headset trägt – oder sich diese Interaktion merkwürdig anfühlen wird.

Berichten zufolge steht Apple kurz vor der Markteinführung des Vision Pro-Headsets, so dass wir wahrscheinlich nicht mehr allzu lange warten müssen, um eine Vorstellung von realisierten Funktionen des zugeschriebenen Patents zu bekommen. Das Apple Vision Pro-Headset soll ab der letzten Januarwoche in den USA am Markt starten.