Apple vs Epic: Apple veröffentlicht Erklärung nach richterlicher Entscheidung

Die Schlammschlacht zwischen Apple und Epic Games nimmt kein Ende. Fast täglich gibt es neue Entwicklungen in der Sache, die das Verbot von Epics Online-Multiplayer-Game Fortnite im App Store betrifft. Mittlerweile ist die Angelegenheit vor einem kalifornischen Gericht gelandet, da Epic gegen Apples App Store-Richtlinien und die damit verbundenen einbehaltenen Provisionen in Höhe von 30 Prozent geklagt hat.

Gestern hat sich die zuständige Richterin am kalifornischen Gericht, Yvonne Gonzalez-Rogers, geäußert und stellt sich dabei sowohl auf die Seite von Apple, als auch von Epic Games. Einerseits entschied Gonzalez-Rogers, dass Apple Fortnite nicht sofort wieder im App Store anbieten muss, da Epic weiterhin gegen die Richtlinien verstößt. „Allerdings entschied sie auch, dass Apple die Verbreitung der Unreal Engine nicht blockieren kann, damit andere Entwickler ihre Werkzeuge nicht verlieren“, berichtet dazu iDownloadBlog.

Grundsätzlich stellte die Richterin also sicher, dass das für Entwickler wichtige Werkzeug Unreal Engine nicht von Apple widerrufen wird – auch wenn Apple den Entwickleraccount von Epic Games immer noch schließen kann, und damit droht, diesen am 28. August zu löschen. Nach der richterlichen Entscheidung hat Apple eine Erklärung abgegeben, die der Bloomberg-Redakteur Mark Gurman bei Twitter geteilt hat. Hier der Wortlaut auf Deutsch:

„Wir danken dem Gericht dafür, dass es erkannt hat, dass das Problem von Epic vollständig selbst verschuldet ist und es in ihrer Macht steht, es zu lösen. Unsere allererste Priorität ist es, sicherzustellen, dass die Benutzer des App Stores eine großartige Erfahrung in einer sicheren und vertrauenswürdigen Umgebung machen können, einschließlich der iPhone-Benutzer, die Fortnite spielen und sich auf die nächste Saison des Spiels freuen. Wir stimmen mit Richterin Gonzalez-Rogers darin überein, dass ‚die vernünftige Vorgehensweise‘ darin besteht, dass Epic sich an die Richtlinien des App Store hält und den Betrieb während des Verfahrens fortsetzt. Wenn Epic die vom Richter empfohlenen Schritte unternimmt, werden wir Fortnite gerne wieder in iOS begrüßen. Wir freuen uns darauf, unseren Fall dem Gericht im September vorzulegen.“

Natürlich ist Apple daran gelegen, das erneute Release von Fortnite im App Store nicht auszuschließen – immerhin sind viele Spieler gewillt, in In-App-Käufe zu investieren, an denen auch Apple mitverdient. Sollten die Regularien des App Stores von Epic befolgt werden, spricht nichts dagegen, und auch Richterin Gonzalez-Rogers stimmt dieser Vorgehensweise zu. Epic hat sich bisher dazu entschlossen, Fortnite während des laufenden Verfahrens gegen Apple nicht erneut im App Store anzubieten, aber wie iDownloadBlog erklärt, „kann sich diese Entscheidung jederzeit ändern.“ Fortnites neue Saison wird am morgigen 27. August 2020 starten – ob iOS-Gamer das Release verpassen werden?