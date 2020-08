Linksys Velop: WLAN-Mesh-Router mit Tri-Band jetzt zu Bestpreisen kaufen

Während Fabian in seinem Haus auf die Eero Pro-Router von Amazon setzt, habe ich in meiner Wohnung die WLAN-Mesh-Router von Linksys im Einsatz. Bei mir ist es „nur“ die Dual-Band-Variante, mit der ich auch zufrieden bin. Wer allerdings mehr Power und für die Zukunft gut aufgestellt sein will, sollte sich jetzt die reduzierten Tri-Band-Router von Linkysy bei tink.de ansehen.

In Kooperation können wir euch einen exklusiven Gutscheincode anbieten, mit dem ihr 20 Prozent Rabatt bekommt. tink.de hat aktuell schon eine Gutschein-Aktion laufen, mit unserem Rabattcode bekommt ihr aber die besseren Preise. Nutzt im Warenkorb den Gutscheincode VelopAppgefahren20.

Linksys Velop Tri-Band 1er für 119,20 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 139 Euro

Linksys Velop Tri-Band 2er für 214,40 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 225 Euro

Linksys Velop Tri-Band 3er für 258,40 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 278 Euro

Linksys Velop Tri-Band 4er für 371,96 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 414 Euro

Linksys Velop Tri-Band 6er für 511,96 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 589 Euro

Linksys Velop AX MX5300 1er-Pack – Tri-Band WiFi 6 Mesh-WLAN-System für 311,20 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 340 Euro

Linksys Velop AX MX5300 2er-Pack – Tri-Band WiFi 6 Mesh-WLAN-System für 575,96 (zum Angebot) – Preisvergleich: 723 Euro

Linksys Velop AX MX5300 3er-Pack – Tri-Band WiFi 6 Mesh-WLAN-System für 839,96 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 999 Euro

Klickt euch gerne noch einmal in meinen Testbericht. Ob es zwingend die Version mit WiFi 6 sein muss, müsst ihr selbst entscheiden. Die Tri-Band-Router von Linksys werden auf jeden Fall demnächst HomeKit-Support erhalten. Angekündigt ist dieser schon ziemlich lange, wann es genau losgeht, können wir euch aber nicht sagen.

Was ist der Unterschied zwischen Dual- und Tri-Band?

Router mit Dual-Band unterstützen neben dem Wireless-N-Standard (2,4 GHz) auch das 5-GHz-Frequenzband. Wenn die entsprechenden Endgeräte mit 5 GHz Netzwerken umgehen können, kann man so deutlich schnellere Geschwindigkeiten erzielen. Meldet sich ein Gerät an, erkennt der Router, ob dieses das schnellere Frequenzband unterstützt.

Wenn man von Tri-Band spricht, gibt es ein 2,4 GHz Band und zwei 5-GHz-Frequenzbänder. Diese Router eignen sich besonders für Umgebungen, in denen viele verbundene 5 GHz Geräte im Einsatz sind. Je mehr Bänder verfügbar sind, desto weniger Störungen gibt es.