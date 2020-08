Apple TV+: Apple soll an AR-Inhalten für TV-Sendungen arbeiten

Laut eines Berichts von Bloombergs Redakteur Mark Gurman plant Apple offenbar, dem eigenen Videostreaming-Service Apple TV+ einen kleinen Boost zu verpassen, indem zusätzliche Inhalte über Augmented Reality-Features verfügen. Mit diesen Inhalten soll nicht nur ein gesteigertes Interesse an der Augmented Reality-Technologie, sondern auch höhere Abonnenten-Zahlen für den eigenen Videodienst erreicht werden.

„In dem neuen Feature würden Elemente einer Fernsehsendung, wie Charaktere oder Objekte, auf dem Telefon oder Tablet eines Zuschauers angezeigt und in die Umgebung integriert werden […]. Beispielsweise könnte jemand, der einen Mondspaziergang in der Apple-Show ‚For All Mankind’ sieht, einen virtuellen Mondrover auf dem Display seines Geräts sehen, der scheinbar auf seinem Wohnzimmertisch steht. Die Option würde als Bonus-Inhalt dienen, ähnlich wie der Kommentar oder Trailer des Regisseurs, der einen Film-Download begleitet und über Apples TV-App auf dem iPhone oder iPad abgerufen werden könnte.“

So berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit dem Projekt vertraute Quellen. Das AR-Feature in Apple TV+ soll im nächsten Jahr starten, um damit auch einen Vorgeschmack auf das für 2022 vermutete eigene AR-Headset geben zu können. Letzteres soll sich sowohl bei Spielen, als auch zur Unterhaltung und für Videokonferenzen à la Zoom einsetzen lassen. Im Vorfeld ging man von ersten Augmented Reality-Inhalten in Apple TV+ zum Ende dieses Jahres aus, allerdings haben die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf Software-Entwicklung und Filmproduktionen das Ziel etwas nach hinten verschoben.