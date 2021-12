Apple Watch: 85-jähriger Mann durch Sturzerkennung gerettet

In diesen tristen grauen Zeiten können wir alle ein paar Feelgood-Nachrichten gebrauchen. Für diese sorgt aktuell ein Instagram-Post einer Polizeistation aus dem kanadischen Ottawa. Das dortige Team berichtet von einem Fall, in dem eine Apple Watch einem 85-jährigen Mann nach einem Sturz wohlmöglich das Leben gerettet hat.

Die neueren Generationen der Apple Watch ab Series 4 bzw. SE haben nämlich ein sehr praktisches Feature integriert, eine automatische Sturzerkennung. Diese bemerkt entsprechende schnelle Körperbewegungen und einen Aufprall und bietet dann mittels Vibration und Alarm an, den Rettungsdienst zu alarmieren oder die Meldung zu schließen. Erfolgt auch nach einer Minute keine Reaktion, wird automatisch der Notruf getätigt und über eine Nachricht auch die Koordinaten der verunglückten Person durchgegeben.

Dass diese Funktion im Notfall auch Leben retten kann, hat der oben beschriebene Fall unter Beweis gestellt. Ein älterer 85-jähriger Mann, der alleine lebt, war am 28. November dieses Jahres zuhause gestürzt und daraufhin bewusstlos geworden. Seine Apple Watch setzte den automatischen Notruf ab, den eine Leitstellen-Mitarbeiterin entgegennahm und mit Hilfe der durchgegebenen Koordinaten eine Adresse ausfindig machen konnte. Über die Standleitung zur Apple Watch konnte sie sowohl ein Bellen als auch Atemgeräusche hören.

So aktiviert ihr die Sturzerkennung auf der Apple Watch

Die Leitstellen-Mitarbeiterin schickte zwei Polizeibeamten zum Unglücksort, wo sie eine verschlossene Tür und einen bellenden Hund ausmachen konnten. Sie brachen die Tür auf und konnten nur sieben Minuten nach dem Notruf den Verunglückten antreffen. Nachdem erste Hilfe für die Kopfwunde des Mannes geleistet und die Tochter des Verletzten kontaktiert wurde, wurde auch der Rettungsdienst gerufen, der den Mann ins Krankenhaus brachte. Laut Informationen der Ottawa Police wird sich der verunglückte Mann vollständig erholen und kann Weihnachten bei seiner Familie verbringen.

Solltet auch ihr die Sturzerkennung auf eurer Apple Watch aktivieren wollen, navigiert euch auf dem verbundenen iPhone in den Menü-Reiter „Meine Uhr“ am unteren linken Bildschirmrand und tippt dann „Notruf SOS“ an. Dort kann die Sturzerkennung aktiviert bzw. deaktiviert werden. Wenn die Sturzerkennung aktiviert ist, kann zusätzlich zwischen „immer eingeschaltet“ und „nur während Trainings eingeschaltet“ ausgewählt werden. Für Menschen, die beim Einrichten der Apple Watch ihr Alter mit mindestens 55 Jahren angegeben haben, ist die Sturzerkennung automatisch aktiviert. Grundsätzlich kann die Funktion von allen Personen ab 18 Jahren verwendet werden. Weitere Infos dazu findet ihr auch auf der Support-Seite von Apple