Apple Weekend bei MediaMarkt gestartet: Zahlreiche Angebote und reduziertes Zubehör

Bei MediaMarkt ist ab heute wieder Schnäppchen-Zeit, denn das Apple Weekend ist gestartet. Noch bis zum 21. September gibt es zahlreiche Apple-Produkte zum Sparpreis, ebenso sind einige Zubehör-Produkte passend zu Mac, iPhone und iPad im Preis reduziert. Wo ihr sparen könnt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Apple Weekend bei MediaMarkt: alle Angebote im Überblick

Zunächst aber ein Hinweis an alle Sparfüchse, für die es auch auf den letzten Euro ankommt. Falls ihr den MediaMarkt-Newsletter noch nicht abonniert hat, könnt ihr das über diese Webseite nachholen und bekommt als kleines Dankeschön einen Gutschein in Höhe von 10 Euro, der sich natürlich auch auf die Angebote am Apple Weekend einlösen lässt. Der Gutschein ist nach der Anmeldung für 48 Stunden gültig und hat einen Mindestbestellwert von 100 Euro.

Damit bekommt ihr beispielsweise den Apple HomePod noch ein wenig günstiger. MediaMarkt hat ihn bei den Apple Days auf 269 Euro reduziert, mit dem Newsletter-Gutschein zahlt ihr nach Adam Riese nur noch 259 Euro. Das kann sich durchaus sehen lassen, denn der aktuelle Preisvergleich für den smarten Speaker aus Cupertino liegt derzeit bei knapp 300 Euro.

Es ist aber auch was für den schmalen Geldbeutel dabei: Die HomeKit-Steckdose Eve Energy von Eve Systems gibt es für nur 29 Euro. Das ist der beste Preis seit Wochen, bei anderen Händlern zahlt ihr für den smarten Zwischenstecker derzeit über 40 Euro. Mit dem kleinen Gadget könnt ihr beliebige Elektro-Geräte per Sprachbefehl, App oder Automation ein- und ausschalten sowie den Stromverbrauch messen.

Auch MacBook Air und iPhone 11 zum Sparpreis

Ansonsten gibt es viel zu entdecken. Beispielsweise das aktuelle MacBook Air in verschiedenen Konfigurationen, etwa das Modell mit i3-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD für 1.022,55 Euro – das sind rund 150 Euro weniger, als ihr bei Apple für das MacBook bezahlen würdet.

Falls ihr ein neues Smartphone sucht und auch einen neuen Vertrag gebrauchen könnt, lohnt sich ein Blick auf das iPhone 11 mit dem Vodafone Green LTE-Tarif. Für 39,99 Euro pro Monat bekommt ihr 26 GB Highspeed-Volumen und natürlich eine Allnet-Flat. Die Zuzahlung für das iPhone 11 beträgt 49 Euro. Im Preisvergleich kostet das iPhone 11 derzeit rund 630 Euro. Rechnet man das auf den Vertrag um, kostet der reine Tarif pro Monat rund 17 Euro – das kann sich absolut sehen lassen.

Was es sonst noch alles zu entdecken gibt und ob etwas für euch dabei ist, findet ihr am besten selbst heraus. Klickt euch dazu einfach auf die oben verlinkte Sonderseite und werft einen Blick auf alle Angebote.