Apples Bluetooth-Politik soll französische Corona-Tracking-App verhindern

Es geht mal wieder um unser Lieblingsthema aus der vergangenen Woche, die Kontakt-Tracking-Apps zur Unterbrechung von Infektionsketten der Corona-Pandemie. In Vorfreude auf die Kommentare unter diesem Artikel möchten wir euch auf die aktuellen Entwicklungen aus Frankreich aufmerksam machen, in der Apple eine Schlüsselrolle zu spielen scheint.

Wie Bloomberg berichtet, will Frankreich bis zum 11. Mai eine Kontakt-Tracking-App veröffentlichen, um eine Lockerung der aktuellen Beschränkungen für die Bevölkerung zu erlauben. „Wir fordern Apple auf, eine technische Hürde aufzuheben, damit wir eine unabhängige europäische Gesundheitslösung entwickeln können, die unser Gesundheitssystem unterstützt“, wird der französische Minister Cédric O zitiert.

Im Kern geht es um die Tatsache, dass Apple es Anwendungen nicht erlaubt, weiterhin im Hintergrund per Bluetooth zu kommunizieren, wenn die Daten in den Einstellungen deaktiviert wurden. Eine Limitierung zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer, doch genau diese Limitierung stehe der Art von App im Wege, wie sie die Franzosen entwickeln wollen.

Gemeinsame technische Plattform von Apple und Google soll im Mai kommen

Apple verweist derweil auf das vor einigen Tagen gegebene Versprechen, man wolle gemeinsam mit Google eine Technologie anbieten, die Tracking-Apps per Bluetooth ermöglicht. Diese Plattform soll irgendwann im Laufe des kommenden Monats für Regierungen und Gesundheitsbehörden zugänglich gemacht werden.

Und bevor am Ende wieder Unklarheiten in den Kommentaren gibt: Wir sind keine Gesundheitsexperten und auch keine Datenschutzexperten. Sowohl Gesundheit und Datenschutz sind uns aber wichtig. Trotzdem dürfen wir eine Meinung haben – und zwar dass eine Kontakt-Tracking-App, ganz egal wie sie am Ende aussieht, am Ende des Tages ein sehr hilfreicher Weg sein kann, um Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen. Eine solche App wird kein Freifahrtschein sein, aber ganz sicher ein weiteres nützliches Werkzeug im Kampf gegen die Pandemie.