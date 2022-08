Archaica: The Path Of Light ist ein neues 3D-Puzzle

Bevor morgen wieder ein neues Spiel auf Apple Arcade erscheint, habe ich heute so ein wenig im App Store gestöbert und bin über ein optisch wirklich interessant aussehendes Puzzle-Spiel gestolpert. Noch dazu wird Archaica: The Path Of Light (App Store-Link) als Premium-Titel angeboten, verzichtet also auf In-App-Käufe und ist mit 2,99 Euro augenscheinlich fair bepreist.

Das Entwicklerteam selbst beschreibt sein Spiel als atmosphärische Puzzle mit Lasern und Spiegeln. Und was soll ich dazu noch groß sagen? Genau das ist Archaica auch. Fragt mich aber bloß nicht, wie man den Titel des Spiels ausspricht.

Obwohl mir die Aufmachung sowie das Spielprinzip recht gut gefällt und es auch ein Tutorial gibt, werde ich nicht ganz warm mit dem Spiel. Denn man muss nicht nur die Spiegel auf dem Spielfeld platzieren und in die richtige Richtung rotieren, sondern nebenbei auch noch Kristalle suchen und Energiefelder aktivieren. Und damit soll man dann zusätzliche Spiegel erhalten, die aber zur Lösung der Rätsel zwingend erforderlich sind.

Vielleicht also eine Spielmechanik zu viel, vielleicht bin ich bei den warmen Temperaturen aber auch einfach nur ein bisschen zu blöd.

Möglicherweise habt ihr in Archaica: The Path Of Light etwas mehr Erfolg als ich. Trotzdem werde ich dem Spiel in einer ruhigen Minute noch eine Chance geben, denn optisch sieht es einfach sehr gelungen aus.