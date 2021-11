Auswertung von luca: Viele Warnungen in Clubs und Bars

Die App zur Kontaktdatenübermittlung luca (App Store-Link) dient der Dokumentationspflicht von Veranstaltern und Betreibern im Rahmen der Coronavirus-Pandemie, und erlaubt es Besuchern und Besucherinnen von Events, Kunst- und Kulturveranstaltungen, Messen und der Gastronomie, ihre Kontaktdaten zu übermitteln. luca ist kostenlos im App Store verfügbar und benötigt zur Installation neben iOS 12.0 oder neuer auch etwa 36 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät.

Das Entwicklerteam von luca hat heute aufschlussreiche Zahlen zum Infektionsgeschehen im eigenen Blog publiziert, die verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens betreffen. Man hat eine Auswertung von Warnungen veröffentlicht, die von Gesundheitsämtern an Nutzer und Nutzerinnen herausgegeben wurden. Im Blog heißt es zur Datenermittlung:

„Die Daten zeigen, an welchen Orten mit luca-Check-Ins bisher Infektionen stattgefunden haben, und die nach einer individuellen Risikobewertung durch die Gesundheitsämter zu Warnhinweisen per App oder zu Anrufen bei Nutzer:innen führten. Einer individuellen Warnung gehen Abwägungen durch das Gesundheitsamt hinsichtlich Ort, Anzahl der Besucher zum relevanten Zeitpunkt und Raumeigenschaften voraus. Bloße Nähe, beispielsweise im Freien, reicht für eine Warnmeldung durch luca nicht aus.“

Im Verhältnis zu anderen Orten wurden nur wenige Warnmeldungen bei Restaurants (10,87 Prozent), Cafés (0,79 Prozent), Kinos (1,73 Prozent), im Einzelhandel (1,03 Prozent) sowie im Theater und in Museen (0,90 Prozent) abgegeben. „Eine Häufung der Warnmeldungen ist dagegen bei Clubs und Bars zu beobachten“, berichtet das luca-Team. „Im vergangenen Oktober haben die Gesundheitsämter bundesweit rund 130.000 Warnungen an Besucher:innen von Clubs und Bars gesendet. Das entspricht einem Anteil von rund 72 Prozent aller via luca ausgespielter Warnungen in diesem Zeitraum.“

Aktuell wird luca laut eigener Aussage von etwa 38 Millionen Menschen genutzt. Seit dem 1. Juni 2021 wurden mit der App mehr als 250 Millionen Check-Ins an 421.676 Standorten durchgeführt und dabei nach erfolgter Risikobewertung mehr als 370.000 Personen gewarnt. Im Frühjahr dieses Jahres geriet die Anwendung aufgrund von eklatanten Datenschutz-Mängeln in die Kritik. Wer seine Kontaktdaten bei Veranstaltungen oder in der Gastronomie hinterlegen möchte, kann dies alternativ auch über die Corona-Warn-App per Check-In erledigen, sofern Veranstalter oder Betreiber es ermöglichen.

Grafik: luca.