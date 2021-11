Heck Deck: Explosives Kartenspiel kann ab sofort vorbestellt werden

Das Team von Plug In Digital hat schon viele spannende Spiele für iOS im App Store veröffentlicht, darunter auch A Normal Lost Phone, Alt-Frequencies, Neon Beats und mehr. Mit Heck Deck (App Store-Link) soll nun bald ein weiterer Titel für alle Kartenspiel-Fans erscheinen. Vorbestellungen für Heck Deck sind ab sofort im deutschen App Store möglich, der Kaufpreis der App soll später bei 2,99 Euro liegen. Kompatibel wird Heck Deck mit allen Geräten ab iOS/iPadOS 11.0 oder neuer sein, die etwa 64 MB an freiem Speicherplatz bereithalten.

Das Spielprinzip von Heck Deck ist gar nicht so einfach zu erklären, denn das Spiel bewegt sich thematisch in verschiedenen Genres. In der Beschreibung des Titels im deutschen App Store heißt es zu Heck Deck:

„Heck Deck ist ein Bullet-Hell-Kartenspiel, in dem alle Kugeln Karten sind und die Zeit nur dann weiterläuft, wenn du dich bewegst. Erkunde 5 Level mit einzigartigen Gegnern und Bossen, entdecke Dutzende von Karten und besuche den Laden, um dort Karten für mehr Gesundheit zu verkaufen. In 5 verschiedenen Leveln stellt Heck Deck deine Präzision und dein Geschick in den Bullet-Hell-Phasen auf die Probe und verlangt beim Ausspielen der Karten eine smarte Strategie. Jede Karte, die du aufnimmst, kostet dich mindestens einen Lebenspunkt, deshalb musst du dir gut überlegen, welche Karten du unterwegs einsammelst.“

Insgesamt gibt es in Heck Deck fünf verschiedene Level mit jeweils eigener Musik, handgezeichnete Grafiken, dutzende Angriffe und Zauber für die Spieler und Spielerinnen, über 30 Gegner und Boss Fights, sowie eine Möglichkeit, Karten über den In-Game-Laden zu kaufen. Wer Heck Deck lieber auf einem größeren Screen spielen möchte, findet auch eine Desktop-Version zur Vorbestellung bei Steam. Das Release ist für den 11. Januar 2022 geplant, abschließend zeigen wir euch noch den offiziellen Trailer zum Spiel.