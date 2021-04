Luca App: Chaos Computer Club fordert Bundesnotbremse

Der bekannte Chaos Computer Club, eine Vereinigung von Hackern, widmet sich seit Jahren relevanten Technologie-Themen in Deutschland und hat sich mittlerweile auch in der öffentlichen Wahrnehmung einen Namen gemacht. „Die Expertise des Clubs ist […] gefragt: Vom Bundesverfassungsgericht über Datenschutzgremien bis zu Wirtschaftsforen und Juristenkonferenzen beteiligen sich die Experten an Gutachten, Stellungnahmen, Vorträgen und Demonstrationen und tragen so zur öffentlichen Meinungsbildung bei“, heißt es auf der Website des CCC.

Massive Kritik äußert der Chaos Computer Club aktuell an der vom Musiker Smudo unterstützten Kontaktverfolgungs-App Luca (App Store-Link). Diese wurde vor einigen Monaten medienwirksam für iOS und Android veröffentlicht und soll eine schnelle und anonyme Kontaktdatenübermittlung an Veranstalter und Gastronomie-Betreiber garantieren, um in Corona-Zeiten für mehr Freiheiten und Öffnungsszenarien zu sorgen.

Die Kritikpunkte an der Luca App sind vielfältig und werden vom CCC in einem ausführlichen Bericht festgehalten. Unter anderem bemängelt das Team des CCC die zweifelhafte Vergabepraxis für die staatliche Förderung der Luca App: Allein das Bundesland Bayern hat für eine Einjahreslizenz 5,5 Millionen Euro gezahlt. Die Lizenzen seien „unter Umgehung der Ausschreibungspflicht erstanden. Der regierende Oberbürgermeister von Berlin Müller rühmt sich sogar damit, die Lizenz ohne technische Prüfung erstanden zu haben.“ Wohl auch dank einer mehrmonatigen Marketing-Kampagne des Rappers Smudo haben die Bundesländer über 20 Millionen Euro an Steuergeldern für Lizenzen zur Nutzung der Luca App investiert.

Nutzen sei „fragwürdig und Anwendungsmöglichkeiten begrenzt“

Mehr als 30 Alternativen zur Anwendung seien laut CCC „erfolglos gegen die Werbemacht des Stuttgarter Rappers Smudo“. Zudem erscheine die Fokussierung auf die Luca App umso unverständlicher, da die seit längerem eingesetzte Corona-Warn-App mit einem der nächsten Updates eine vergleichbare Funktionalität erhalten soll. Der Nutzen der Luca App bleibe laut CCC „fragwürdig und ihre Anwendungsmöglichkeiten begrenzt“. Auch gravierende Sicherheitsmängel seien aufgefallen.

„Das zentralisierte Luca-System speichert alle Daten bei den Betreibern und ermöglicht dadurch ein Monitoring sämtlicher Check-in-Vorgänge in Echtzeit. Das gilt auch für jene Check-ins, die in der App als ‚privat‘ gekennzeichnet sind. Die Betreiber scheuen auch nicht davor zurück, in diese Treffen aktiv einzugreifen und sie beispielsweise zu löschen.“

Auch die Mindeststandards der Barrierefreiheit würden nicht erfüllt, so der CCC, zudem sei es problemlos möglich, massenhaft Fake-Accounts in der Luca App zu erstellen sowie sich an beliebigen Orten einzuchecken. „Es droht nicht weniger als der Kollaps des kompletten Luca-Systems“, warnt der Chaos Computer Club. Nicht nur aus diesen Gründen fordert der CCC den sofortigen Stopp und eine lückenlose Aufklärung bezüglich Datenschutz, Vergabemechanismen und Schwachstellen in der Luca App. Der gesamte Bericht kann mit allen Details hier nachgelesen werden.