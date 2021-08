Away: Schlaf- und Achtsamkeits-App derzeit stark reduziert erhältlich

Habt ihr Schlafprobleme oder wollt euch etwas besser entspannen? Dann werft jetzt einen Blick auf die reduzierte App Away (App Store-Link) aus der Feder des Entwicklers Franz Bruckhoff. Letzterer hat auch schon mit Relax-Apps wie Windy, Thunderspace und Sunny auf sich aufmerksam gemacht. Allen Apps gemein ist ein hochwertiges Design und tolle Naturklänge, verbunden mit großartigen 3D-Illustrationen, um dem Alltagsstress für einige Zeit entfliehen zu können.

Auch Away ist diesbezüglich keine Ausnahme: Die zuletzt für 3,99 Euro im App Store angebotene und jetzt auf kleine 99 Cent reduzierte Universal-App für iPhone und iPad wird von den Nutzern im Schnitt mit sehr guten 4,4 von 5 Sternen bewertet. Der Download ist etwa 79 MB groß und erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer. Auch eine deutsche Sprachversion ist mit an Bord.

In Away hat der Entwickler insgesamt 20 hochwertige Naturtonaufnahmen, in diesem Fall aus Hawaii und Deutschland, in die App integriert. Die mit psychoakustischen 3D-Tonfeld-Mikrofonen aufgenommenen Sounds bieten ein räumliches Klangerlebnis und lassen den Nutzer mit Hilfe von Wind, der durch Blätter rauscht, Vögel, die zwitschern, ein Wasserfall, der plätschert, und Fröschen, die quaken, entspannt zurück.

Integrierter Timer und optionale Hintergrundmusik

Das Besondere an Away ist aber die Möglichkeit, durch einen Schieberegler die jeweilige Tageszeit der Waldszene zu bestimmen: So ändert sich nicht nur die Lichtstimmung, sondern auch die Soundkulisse. In der Dämmerung beispielsweise sind entfernt Grillen zu hören, am höchsten Punkt der Sonne am Mittag gibt es ein großes Konzert der Vögel in den Bäumen. Als zusätzliches spannendes Feature kann man mit den Fingern über den Screen streichen, um so bestimmte Klänge noch hervorzuheben – bewegt man sich etwa in Richtung des Wasserfalls, wird dieser im Vordergrund zu hören sein, ein Fingerwisch Richtung Baumwipfel lässt die Blätter vermehrt rauschen und die Vögel zwitschern.

Ausgestattet ist Away wie auch seine Vorgänger-Apps Windy und Sunny mit einem Timer, um das Abspielen der Natursounds planen zu können, einem wunderschönen 3D-Effekt der Szenerie, die sich leicht verändert, wenn das Gerät bewegt wird, sowie einer Option, sphärische Hintergrundmusik zur zusätzlichen Entspannung per Schieberegler ein- und auszublenden. Damit ist Away ein würdiger Nachfolger der bereits bestehenden meditativen Entspannungs-Apps des Entwicklers, die sicher vielen, die dem Alltagsstress entfliehen wollen, gefallen dürfte.

Da der Entwickler in der Vergangenheit den Preis für Away nach kurzer reduzierter Phase wieder angehoben hat, solltet ihr euch bei Gefallen nicht allzu viel Zeit mit dem Download der App nehmen. Denn wie immer gilt auch bei diesem aktuellen Angebot: Wir können nicht sagen, wie lange der reduzierte Preis von 99 Cent noch gültig sein wird.