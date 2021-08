Apple verbietet Mitarbeitern interne Umfragen zu Lohngleichheit

Dem wichtigen Thema der Lohnungleichheit wollten einige Apple-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen nachgehen und haben versucht, informelle Umfragen zu verschicken, um herauszufinden, wie viel das Apple-Team verdient – insbesondere im Hinblick auf Frauen und unterrepräsentierte Minderheiten.

Laut The Verge habe Apples Führungsetage diese Versuche nun unterbunden und die bisher drei im Umlauf befindlichen internen Umfragen eingestellt. Zudem habe man strenge Regeln dafür angeführt, wie Angestellte des Konzerns Daten sammeln dürfen. In einem internen Dokument spricht man von „verbotenen Umfragen“, zu denen wohl auch solche zählen, die Gehaltsunterschiede sichtbar machen wollen. In den Informationen von Apple an das Team, die The Verge vorliegen, heißt es,

Mehrere Rechtsanwälte für Arbeitsrecht haben The Verge gegenüber erklärt, dass diese Praktik Apples wohlmöglich gegen den Arbeitnehmerschutz verstoße, da die Umfragen als eine Form der Arbeitsorganisation angesehen werden könnten. Nach geltendem US-Recht sei es das Recht der Angestellten, über ihre Bezahlung diskutieren zu dürfen.

Two pay transparency surveys have been shut down in the past 6 months at Apple. I won’t be intimidated. We have the right to collect this data amongst ourselves.

There’s a new survey, voluntary and totally anonymous.

The password is my status in Slack.https://t.co/fUr1DZ5Df1

— Cher Scarlett (@cherthedev) August 7, 2021