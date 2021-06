Baba Is You: Neues Premium-Puzzle entwickelt eine ganz eigene Dynamik

Wir freuen uns immer sehr, wenn unabhängige Entwickler und Entwicklerinnen tolle neue Spiele für iOS in den App Store bringen. Mit Baba Is You (App Store-Link) ist ein solches neu im deutschen App Store erschienen. Die Puzzle-Neuheit kann für einmalige 7,99 Euro erworben und danach auf iPhones und iPads installiert werden. Der Download ist etwa 135 MB groß und erfordert iOS 9.0 oder neuer auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht.

In der Vergangenheit hat der finnische Entwickler Arvi Teikari aus Helsinki Baba Is You bereits für andere Gaming-Plattformen vorgestellt. Das Puzzle ist unter anderem bei Steam, im Humble Store, im Nintendo eShop und bei itch.io verfügbar, die entsprechenden Produktlinks finden sich auf der Website des Entwicklers. Auch Preise hat Baba Is You bereits eingeheimst: Unter anderem beim Independent Games Festival ging das Spiel als Sieger hervor. Nachdem der Titel bereits seit etwa zwei Jahren für Desktop-Rechner und Konsolen verfügbar war, hat der Entwickler Baba Is You nun auch überraschend für mobile Geräte veröffentlicht.

Über den Tellerrand schauen ist hilfreich

Das Gameplay von Baba Is You zu erklären, würde erstens sehr viele Zeilen in Anspruch nehmen und gleichzeitig der Einzigartigkeit dieses Spiels wohl auch nicht gerecht werden. Im Grunde genommen handelt es sich bei Baba Is You um ein Puzzle, bei dem Blöcke verschoben werden müssen. Soweit so langweilig. Gleichzeitig kommen jedoch auch Elemente wie „ist“ und „und“ ins Spiel, die ein wenig an Programmiersprachen erinnern, und für weitere Interaktionen, unter anderem mit Verben und Objekten sorgen.

Allzu viel wollen wir an dieser Stelle daher nicht verraten, sondern Interessierten dieses ungewöhnliche Puzzle-Game ausdrücklich empfehlen. Es heißt nicht nur einmal, alle bisher bekannten Regeln, die für Videospiele gelten, über den Haufen zu werfen und über den Tellerrand zu schauen, um nach Lösungen zu suchen. Belohnt wird man dafür mit einem höchst überraschenden Gameplay und vielen kleinen Aktionen, die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Damit ihr euch einen ersten kleinen Eindruck von Baba Is You verschaffen könnt, haben wir euch abschließend den offiziellen Trailer zum Spiel eingebunden. Im App Store gibt es bisher volle fünf Sterne für die Neuerscheinung.