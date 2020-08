Babbel: Sprachlern-App integriert unterhaltsame und wissenswerte Podcasts

Beim Erlernen einer neuen Fremdsprache kommt es nicht nur auf das Büffeln von Vokabeln und Grammatikregeln an. Auch passives Lernen durch Zuhören und Zuschauen stärkt die Sicherheit in der zu erlernenden Sprache immens. Für solche Zwecke bietet nun die beliebte Sprachlern-App Babbel (App Store-Link) ab sofort neue, professionelle und unterhaltende Sprachlern-Podcasts in der App an.

„Babbel integriert eine eigene Serie von zehn verschiedenen und bereits preisgekrönten Podcast-Serien. Inhaltlich behandeln die allesamt von professionellen Sprachlehrern erstellten Formate diverse Themen von kulturellen Unterschieden, über Tipps und Tricks zum Sprachenlernen selbst, bis hin zu spannenden Geschichten aus der ganzen Welt. […] Dieser Wunsch war ein Dauerbrenner jeder Nutzerumfrage und wird dankend angenommen: Die Babbel-Podcasts wurden bereits mehr als eine Million Mal heruntergeladen.“

Mono- und bilinguale Angebote für Anfänger und Fortgeschrittene

Das Podcast-Angebot von Babbel umfasst aktuell über 50 Stunden Material in mehr als 70 Episoden in insgesamt zehn verschiedenen Serien. Letztere behandeln die beliebtesten Babbel-Lernsprachen Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch, weitere sollen in Zukunft folgen. Die Podcasts richten sich mit mono- und bilingualen Inhalten sowohl an Anfänger, als auch an fortgeschrittene Nutzer und können über den integrierten Podcast Player direkt nach einer oder auch zwischen zwei Lektionen in der App abgespielt werden.

Zu den bislang zehn verfügbaren Podcast-Serien in Babbel gehört das Format A Zero to A Hero, bei der eine Spanisch-Anfängerin auf ihrem Weg zur Könnerin begleitet wird, oder Auf Sprachreise, eine Serie, die interessante Geschichten aus aller Welt erzählt. Einen Überblick über alle Podcast-Serien erhält man auch auf der Website von Babbel. Die Podcasts lassen sich auch in Apple Podcasts oder bei Spotify anhören, zudem gibt es auf der Seite von Babbel auch Mitschriften der Podcasts, um das Gelernte weiter zu vertiefen.