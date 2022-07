Badland Party: Umfangreiches Update mit neuen Leveln und Charakteren

Es ist eines der Spiele, an die ich mich auch nach Jahren noch gerne zurück erinnere: Badland. Zwei Teile haben es in den App Store geschafft und mittlerweile gibt es einen ebenso spaßigen Nachfolger auf Apple Arcade: Badland Party (App Store-Link). Hier könnt ihr sogar, falls gewünscht, in einem Multiplayer-Modus gemeinsam mit Freunden spielen. Das funktioniert nicht nur online, sondern auch lokal.

Badland Party, das auf Apple Arcade für iPhone, iPad, Mac und Apple TV verfügbar ist, hat nun ein Update mit neuen Inhalten bekommen. Und der Umfang von Version 1.2.0 kann sich definitiv sehen lassen.

Los geht es mit 25 neuen Leveln in drei verschiedenen Spielmodi. Außerdem dürft ihr euch über wöchentliche Missionen mit einer Online-Bestenliste freuen, in der die besten Spieler gefunden werden.

Hier die weiteren Neuerungen von Badland Party im Überblick:

Fünf neue Charaktere: Lizzy, Batster, Zecky, Zackster und Puffy.

Lizzy, Batster, Zecky, Zackster und Puffy. Einfacheres Matchmaking: Freunde einladen, zufällige Gegner und neue Rangliste.

Freunde einladen, zufällige Gegner und neue Rangliste. Verbesserte Steuerung: Genauer und schneller, ähnlich wie in Badland 2. Alte Steuerung kann in den Einstellungen reaktiviert werden.

Genauer und schneller, ähnlich wie in Badland 2. Alte Steuerung kann in den Einstellungen reaktiviert werden. weitere kleinere Verbesserungen

Ich mag den gesamten Stil von Badland einfach sehr gerne und auch Badland Party hat mir bisher schon viel Freude gestaltet. Mal sehen, wie sich die neuen Level machen…