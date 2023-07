Banking: DKB und Postbank reichen neue App-Funktionen nach

Die DKB App für iPhone und iPad (App Store-Link) liegt nach rund zwei Jahren in Version 2.0 zum Download bereit. Was nach einem großem Sprung klingt, entpuppt sich aber als normales Update. Besonders Kunden und Kundinnen, die ein Depot bei der DKB pflegen, können per App jetzt noch mehr tun.

Wertpapiere lassen sich über die Textsuche finden, ihr könnt einen interaktiven Preisverlauf aufrufen und Orders zum Marktpreis oder mit Limit, per Best-Execution erteilen. Hinzu kommen weitere Fehlerbehebungen hinter den Kulissen.

Die DKB-App mit blauem Icon ist die moderne Banking-App der Deutschen Kredit Bank. Die App mit weißem Icon ist weiterhin verfügbar, stellt per App aber nur die mobile Webseite dar.

Postbank bietet Terminüberweisungen

Auch die Postbank hat das gleiche Spielchen gestartet: Die neue und moderne Postbank-App (App Store-Link) ist mit einem rudimentären Funktionsumfang gestartet und wird häppchenweise erweitert. Mit Version 2.8.0 ermöglicht man nun Terminüberweisungen. Eine Terminüberweisungen kann per App angelegt werden und wird zum Wunschtermin ausgeführt. Auch hier gibt es zusätzlich die obligatorischen Bugfixes.

Die Postbank-App wird mit 4,2 Sternen bewertet und ist 31,3 MB groß.

