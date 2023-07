Evie: App für Tesla-Fahrzeuge bietet Live Aktivitäten und Widgets

Anfang des Jahres konnte ich für einige Wochen einen Tesla ausprobieren – und war unter anderem angetan von der dazugehörigen App. Falls ihr selbst einen Tesla fahrt und mal etwas Neues ausprobieren möchtet, dann könnt ihr euch jetzt die iPhone-App Evie (App Store-Link) ansehen, die von Shihab Mehboob im App Store angeboten wird.

Evie ermöglicht die Steuerung von Tesla-Funktionen in einem an iOS angepassten Design. Unter anderem kann man auf die folgenden Funktionen zugreifen:

Batteriestand/Entfernung und andere Statistiken

Klima- und Temperaturkontrolle

Einstellungen zur Geschwindigkeitsbegrenzung

Steuerung der Sitzheizung

Standorte von Ladestationen in der Nähe

Evie ist mit Live Aktivitäten und Widgets ausgestattet

Das Highlight dürfte aber tatsächlich die tiefe Integration in das Betriebssystem sein. Unter anderem kann euch Evie den Ladestatus eures Teslas als Widget auf dem Sperrbildschirm oder Homescreen anzeigen. Auch Live Aktivitäten können genutzt werden, um den Ladevorgang immer im Blick zu behalten. Das kann ich mir im Alltag als durchaus praktisch vorstellen.

Ebenfalls enthalten ist eine Watch-Anbindung. In der App am Handgelenk kann man im Prinzip auch auf alle Funktionen zugreifen und so beispielsweise die Temperatur im Fahrzeug einstellen oder die Hupe aktivieren, um den Tesla auf einem vollen Parkplatz wieder zu finden.

Der Preis ist leider auf Tesla-Niveau

Leider ist der Preis aus meiner Sicht nicht besonders attraktiv. Im Abo kostet Evie derzeit 9,99 Euro pro Monat oder 99,99 Euro pro Jahr. Alternativ kann man die App per Einmal-Kauf für 179,99 Euro freischalten – das ist definitiv schon eine Hausnummer.