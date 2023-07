Clever-Tanken ab sofort mit CarPlay kompatibel

Die Clever-Tanken App (App Store-Link) wurde aktualisiert und bringt in Version 7.3.0 Support für CarPlay mit. Dementsprechend lässt sich die App auf dem großem Bildschirm im Auto nutzen, um so die nächste Tankstelle oder Ladestation zu finden. In einer Listen- oder Kartenansicht werden die in der Nähe befindlichen Tankstellen inklusive Preis aufgelistet, ebenso gibt es Zugriff auf hinterlegte Favoriten.

Ganz bequem wird es dann mit Clever-Pay, denn so könnt ihr direkt im Auto an teilnehmenden Tankstellen den Vorgang bezahlen. Weiterhin bietet Clever-Tanken einen Preisalarm per Push-Nachricht, eine übersichtliche Karte mit aktuellen Preisen, Filter für eure Spritsorte, Favoriten und mehr. Innerhalb von Clever-Tanken werden auch Ladestation innerhalb von Deutschland angezeigt, hier wird zudem die Verfügbarkeit dargestellt, wenn diese übermittelt wird. Der Ladevorgang kann direkt über die App gestartet und gestoppt werden.

Clever-Tanken kann kostenlos genutzt werden, integriert aber Werbung. Für 2,29 Euro pro Jahr könnt ihr die Werbung optional deaktivieren.