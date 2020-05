Barclaycard Deutschland unterstützt jetzt Apple Pay

Nachdem im April die Volks- und Raiffeisenbanken, PSD, Sparda, BBBank, GLS und die apoBank den Support für Apple Pay live geschaltet haben, folgt jetzt Barclaycard Deutschland. Ab sofort können Kunden ihre Kreditkarte in der Wallet-App für Apple Pay hinterlegen.

Die offizielle Meldung fehlt zwar noch, allerdings berichten zahlreiche Nutzer, dass die Integration möglich ist. Der Eintrag “Barclaycard” ist in der Wallet-App vorhanden und stößt den Einrichtungsvorgang an, auch in der iOS-App wird auf den Start aufmerksam gemacht.

Während Barclaycard in Großbritannien schon seit 2016 Apple Pay unterstützt, mussten sich deutsche Kunden ziemlich lange gedulden. Möglicherweise sind schon zahlreiche Kunden abgesprungen und haben sich für eine andere Bank entschieden. Wer Barclaycard Deutschland treu geblieben ist, kann jetzt endlich auch Apple Pay nutzen.

Porsche Card S ebenfalls mit Apple Pay

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) bietet ihren Kunden mit einer Porsche Card S ab dem heutigen Tag die Nutzung von Apple Pay an. Damit ermöglicht die DKB sicheres, geschützteres und kontaktloses Bezahlen, ohne dass der Kunde seine Kreditkarte aus der Hand geben, eine PIN am Kartenterminal eingeben oder mit Bargeld bezahlen muss.