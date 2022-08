Calcsmos: Minimalistischer Taschenrechner mit iCloud-Sync und Historie

Es ist noch nicht so lange her, dass wir euch den praktischen Taschenrechner inst Calculator in einem Artikel näher vorgestellt haben. Wer sich nicht mit Apples werksseitig installiertem Taschenrechner zufrieden geben möchte, kann neben inst Calculator auch auf die App Calcsmos (App Store-Link) zurückgreifen, die ebenfalls kostenlos im App Store zum Download bereit steht.

Calcsmos verzichtet auf weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements und lässt sich als Universal-App auf iPhones, iPads und auch Macs installieren. Für den Download sollte man neben iOS/iPadOS 15.0 bzw. macOS 12.0 samt M1-Chip auch mindestens 19 MB an freiem Speicherplatz mitbringen. Die Anwendung kann bisher nicht in deutscher Sprache genutzt werden, sondern bietet ein englischsprachiges Interface.

Das Entwicklerteam von First Water Tech, das für Calcsmos verantwortlich ist, beschreibt die App als „simplen, eleganten und klar gestalteten Taschenrechner“, der vom Design und seinen verwendeten Farben her ein wenig an den Standard-Taschenrechner von Apple erinnert. Die Anwendung verfügt aber über deutlich mehr Möglichkeiten als Apples mitgelieferte Anwendung.

iPad-Nutzung im Hoch- und Querformat oder Split View-Modus

So gibt es beispielsweise verschiedenste Anpassungsmöglichkeiten hinsichtlich des Button-Stils, der Farben, Themes und des Bildschirm-Layouts, mehrere sogenannte „Spaces“, also mehrere Taschenrechner gleichzeitig, einen iCloud-Sync zur Nutzung auf allen Apple-Geräten, das Teilen und Ausdrucken von Berechnungen, Zusatzfunktionen wie einen Einheiten- und Trinkgeld-Rechner sowie ein Widget für den Homescreen. Auch für das iPad stehen spezielle Features bereit, darunter eine Nutzung im Hoch- und Querformat oder im Split View-Modus.

Calcsmos arbeitet dabei sehr praktisch mit simplen Wischgesten, um beispielsweise schnell das Menü oder die bisherigen Berechnungsschritte aufrufen zu können. Das Entwicklerteam betont, komplett auf Werbung und auf Tracker zu verzichten. Wenn ihr noch einen Taschenrechner sucht, der ähnlich wie Apples Standard-App aussieht, aber deutlich mehr Optionen bietet, solltet ihr euch Calcsmos auf jeden Fall genauer ansehen.