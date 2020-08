Canon Pixma TS5051: Die Geschichte um die geplante Obsoleszenz meines Druckers

Freddy und Fabian haben erst kürzlich hier im Blog über ihr neues Büro-Arbeitspferd, den Laserdrucker von Brother, berichtet. In den Kommentaren wurde auch nach einem kleineren Multifunktions-Drucker für den Privatgebrauch gefragt. An dieser Stelle komme ich ins Spiel, denn bei mir stand kürzlich der Kauf eines neuen Multifunktionsgeräts an. Mein alter, mittlerweile etwa acht Jahre alter Canon-Drucker samt Scan- und Kopierfunktion hatte endgültig den Geist aufgegeben.Ich könnte nun hier einen simplen Erfahrungsbericht für mein neues Multifunktionsgerät, ein Canon Pixma TS5051 (Amazon-Link), in die Tasten hauen, und die Sache wäre gegessen. Leider gibt es zum Neukauf dieses Druckers eine unschöne Geschichte im Hintergrund, die ich im Zuge dessen auch nicht gerne unter den Teppich kehren möchte. Daher gilt es, etwas weiter auszuholen.

Wie bereits erwähnt war ich etwa acht Jahre lang zufriedene Nutzerin eines schwarzen Canon Pixma MG5350, ein Multifunktions-Drucker (siehe Bild oben). Nach ein paar Jahren zeigte das Gerät irgendwann eine Fehlermeldung im Display an, das auf einen defekten Druckkopf hindeutete. Ich stand damals vor der Wahl, mir für ca. 70 Euro einen komplett neuen Ersatz-Druckkopf zu kaufen oder den Drucker zu entsorgen und mir für einen nur geringen Aufpreis ein komplett neues Gerät zu kaufen. Wohlgemerkt, die Garantie war zu dem Zeitpunkt seit etwa einem Jahr abgelaufen. War schon das Canons erster Versuch, meinen bis dahin einwandfrei druckenden, scannenden und kopierenden Drucker geplant in den Ruhestand zu schicken? Ich besaß noch eine ganze Sammlung an Ersatzpatronen – natürlich nicht die originalen, ein Satz kostet ja beinahe soviel wie ein komplett neuer Drucker – und wollte mich nicht von meinem zuverlässigen Gerät trennen. Also investierte ich etwa 70 Euro in einen neuen Druckkopf, tauschte selbigen aus und der Drucker schnurrte wieder wie ein Kätzchen vor sich hin. Bis vor etwa drei Monaten.

Vorgänger ist nur noch ein Haufen Elektroschrott

Während ich einmal wieder im Begriff war, ein paar Seiten ausdrucken zu wollen, tauchte plötzlich eine neue ominöse Fehlermeldung im Display des Druckers auf. Recherchen im Internet ergaben, dass dieser auf Fremdkörper, Papierstau oder Schmutz im Drucker hindeutete. Bewaffnet mit einer Taschenlampe und weiterem Operationswerkzeug untersuchte ich also den Patienten. Nichts. Der Druckerraum war sauber, kein Papierstau, keine Fremdkörper, der Druckkopf war frei beweglich. Einfach so den Fehlercode löschen und weiterdrucken funktionierte auch nicht, es hieß auf dem Display, ich solle mich an den Support werden. Ohne jeglichen Garantieanspruch rief ich also beim Canon-Kundenservice an und hatte eine Dame in der Leitung, die mit mir die üblichen Spielchen durchexerzierte („Schalten Sie den Drucker mal aus und wieder an“, „Wie heißt der Fehlercode?“, „Öffnen Sie mal dies… und das…“), ehe sie mit der Wahrheit rausrückte. Der Canon Pixma MG5350 sei seit kurzem nicht mehr Bestandteil des Supports und könne daher auch nicht mehr zur Reparatur eingeschickt werden. Man habe keine Ersatzteile dafür. Auf meine Frage, was ich dann mit dem Drucker machen solle, schlug Frau Canon vor, ich könne ihn doch entsorgen. Aaaaaber man würde mir natürlich einen Gutschein zur Verfügung stellen, mit dem ich dann im Canon-Webshop einen neuen Drucker mit 20 Prozent Rabatt kaufen könne.

Mein armer, alter, bis dahin zuverlässig vor sich hin werkelnder Multifunktions-Drucker war also durch einen Anruf bei Canon zu Elektroschrott geworden. Ich solle mir stattdessen doch besser gleich einen neuen kaufen. Vor meinem geistigen Auge tauchten fortwährend die Begriffe GEPLANTE OBSOLESZENZ auf: Den bewusst vom Hersteller kalkulierten Verschleiß eines Geräts, um den Kunden zu einer Neuanschaffung zu bewegen. Da ich aufgrund einiger wichtiger Ausdrucke schnellstmöglich Ersatz brauchte, war meine Internetrecherche zu einem Nachfolger nur kurz, und ich entschied mich tatsächlich dazu, den 20 Prozent-Gutschein anzunehmen und einen brauchbaren Pixma-Ersatz zu kaufen. Aufgrund der AirPrint-Kompatibilität und, noch viel wichtiger, vielen erhältlichen kompatiblen Drittanbieter-Ersatzpatronen, wurde es dann zähneknirschend der Canon Pixma TS5051, den ich so statt für etwa 100 Euro für 80 Euro bei Canon bekam.

Spezifikationen des Canon Pixma TS5051 lesen sich gut

Grundsätzlich lesen sich die Spezifikationen des TS5051 nicht schlecht: AirPrint für ein schnelles kabelloses Drucken mit Apple-Geräten, 5 separate Tintentanks, WLAN 802.11 b/g/n, Drucken/Kopieren/Scannen, 3-Zoll-LCD-Display, SD-Kartenslot zum Direktausdruck von Fotos auf Speicherkarten, Randlosdruck und mobiles Ausdrucken mittels Canon PRINT-App. Mit einer normalen Tintenpatrone sind bis zu 300 Seiten in Farbe oder bis zu 500 Seiten in S/W möglich. Optional gibt es XL-Druckerpatronen, die eine höhere Reichweite versprechen. Beim Kopieren ist eine Verkleinerung bzw. Vergrößerung von 25 bis 400 Prozent möglich, Mehrfachkopien lassen sich mit Mengen zwischen 1-99 Kopien anfertigen. Beim Drucken können bis zu 12,6 Seiten/Minute (S/W) bzw. 9 Seiten/Minute (Farbe) mit einer Auflösung von bis zu 4.800 x 1.200 dpi ausgegeben werden. Der integrierte Scanner liefert eine Auflösung von maximal 1.200 x 2.400 dpi, die maximale Dokumentgröße beträgt dabei 21,6 x 29,7 cm, also A4-Format.

Für meine privaten und beruflichen Ansprüche reichen diese Spezifikationen des Canon Pixma TS5051 völlig aus. Der Drucker, den ich in der Farbvariante Weiß bei mir in der Wohnung stehen habe, ist als TS5050 auch optional als schwarzes Modell erhältlich. Die Einrichtung ging erstaunlich schnell, mitgeliefert wird auch gleich ein kompletter Satz an Original-Canon-Tintenpatronen, so dass man gleich loslegen kann. Was Canon allerdings nicht mehr mitliefert, ist ein USB-Kabel, um kabelgebunden am Rechner scannen zu können. Dieses Kabel muss separat vom Nutzer gekauft werden. Es wird gespart, wo es nur geht.

Canon: Wo ist die Nachhaltigkeit?

Insgesamt bin ich von der Produktqualität des TS5051 enttäuscht, vor allem, wenn man zuvor die stabile, schwere Ausführung des MG5350 gewohnt war. Bei meiner Neuanschaffung kommt dünner, billig und klapprig wirkender weißer Kunststoff zum Einsatz, der sich vor allem in der Scanner-Abdeckung und im hochklappbaren Bedien-Panel samt Papierstütze bemerkbar macht. Der einzige Vorteil: Das Gerät ist etwas leichter und auch kompakter als mein Vorgänger, und braucht auf seinem Regal-Standort deswegen etwa 1/4 weniger Platz. Die Ausdrucke sind für einen Drucker dieser Preisklasse okay und zufriedenstellend, die Fotoausdrucke im 10×15-Format haben mich sogar positiv überrascht.

Wenn ich könnte, würde ich aber liebend gerne meinen alten und liebgewonnenen MG5350 weiter verwenden – auch im Zuge der Nachhaltigkeit. Wer sich fragt, was nun aus ihm geworden ist: Ich hatte den Drucker im Nachbarschaftsportal nebenan.de inseriert und als Bastler- oder Ersatzteillager kostenlos zum Verschenken angeboten. Da sich aber auch dort nach einigen Wochen niemand gemeldet hatte, ist der Multifunktions-Drucker dann sehr schweren Herzens in den Müll gewandert. Auch die mehr als 10 übrig gebliebenen Tintenpatronen, die ich in Kleinanzeigen billig zu verkaufen versuchte, stießen nirgends auf Anklang.

So habe ich nun einen neuen, klapprig wirkenden Drucker, der zwar im Alltag seine Dienste bisher zufriedenstellend verrichtet, aber auch gleichzeitig aufgrund einer verfehlten Produkt- und Nachhaltigkeitspolitik von Seiten Canons jede Menge Elektroschrott produziert. Und obwohl ich sowohl bei Spiegelreflex-Kameras und -Objektiven, sowie seit Jahren auch im Drucker-Bereich auf Canon gesetzt habe, werde ich dieses Unternehmen wohl in Zukunft meiden. Solltet ihr daher auf der Suche nach einem günstigen und im Alltag zuverlässig arbeitenden Multifunktions-Drucker suchen, ist der Canon Pixma TS5051 sicherlich keine allzu schlechte Wahl. Ob ihr allerdings nach dieser Hintergrundgeschichte noch wirklich Lust auf ein solches Gerät habt, wage ich zu bezweifeln.