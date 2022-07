ChatMate Pro for WhatsApp: Mac-App erscheint überarbeitet in Version 5.0

Wer noch den Messenger WhatsApp verwendet, kann auf Desktop-Rechnern wie dem Mac auch auf eine offizielle Web-Variante des Dienstes zugreifen. Diese ist allerdings nicht sonderlich umfangreich ausgestattet und verfügt nur über Basisfunktionen. Wer mehr aus WhatsApp auf dem Mac herausholen möchte, kann ab sofort zum neu aufgelegten ChatMate Pro for WhatsApp (Mac App Store-Link) greifen, das in Version 5.0 im Mac App Store erschienen ist und einige spannende Features für Fans des Meta-Messengers beinhaltet.

Entwickler Bastian Rösler hat ChatMate Pro for WhatsApp von Grund auf neu programmiert und dabei auch einige Funktionen integriert, die man so in anderem Web-Clients für WhatsApp nicht findet. Dazu gehört vor allem die Möglichkeit, jetzt beliebig viele WhatsApp-Accounts parallel mit der App zu verbinden, und auch eine Archiv- bzw. Export-Funktion zu nutzen.

Während die Nutzung mehrerer Accounts für viele sinnvoll ist, die beispielsweise eine WhatsApp-Nummer privat nutzen und eine fürs Geschäft, ist die Export-Funktion laut Bastian Rösler „wirklich einzigartig“. In einer E-Mail an uns erklärt er zur Vorgeschichte dieses Features:

„In den letzten sieben Jahren, seit ich das ursprüngliche App for WhatsApp herausgebracht hatte, haben sich immer wieder Kunden bei mir gemeldet, denen entweder ihr Smartphone gestohlen wurde oder es einen Defekt hatte. Da sie häufig kein Cloud-Backup ihrer WhatsApp Kommunikation angelegt hatten, baten sie mich verzweifelt um Rat, wie man mittels App for WhatsApp die ihnen wichtigen Konversationen wiederherstellen könnte. Da weder App for WhatsApp bzw. ChatMate for WhatsApp, noch die offizielle WhatsApp Desktop App, lokal Chats dauerhaft speichern, konnte ich den Kunden leider nicht weiterhelfen. Bei der Entwicklung von ChatMate Pro for WhatsApp bin ich das Problem nun angegangen und habe eine Lösung gefunden, auf die ich sehr stolz bin.“

Chat-Export kann auch weitergeleitet werden

So ist es nun in der neu veröffentlichten Version 5.0 möglich, die einem besonders wichtige Passage eines Chats auszuwählen – beispielsweise ein Geschäftsabschluss oder ein sentimental bedeutsamer Austausch – und diesen lokal auf dem Mac abzulegen. Dies kann entweder ins ChatMate Pro-Archiv geschehen oder sogar in eine „.chatmate“-Datei. Im Archiv können die Nachrichten dann völlig unabhängig von irgendwelchen Clouds oder dem Smartphone gelesen werden – sogar inklusive aller Medien, wie beispielsweise Bilder bzw. Videos.

Das Spannende an den besagten „.chatmate“-Dateien ist die Tatsache, dass diese auch weitergeleitet werden können. Damit ist es erstmals möglich, eine gesamte WhatsApp-Konversation – und nicht nur einzelne Nachrichten – weiterzuleiten. Ebenso können diese Dateien im Geschäftsumfeld in CRM-Software importiert und damit Kunden bzw. Kundinnen zugeordnet werden.

Alle Funktionen von ChatMate Pro for WhatsApp in Version 5.0 finden sich auch auf der Entwickler-Website. ChatMate Pro for WhatsApp kann in der Basisversion kostenlos im Mac App Store heruntergeladen und genutzt werden, weiterführende Features erfordern ab sofort ein Abonnement, das ab 0,99 Euro/Monat zu haben ist. Vorab kann die App sieben Tage lang kostenlos getestet werden, Bestandskunden und -kundinnen erhalten ein um drei Monate verlängertes Probeabo.