Civilization VI: Epic Games verschenkt 60 Euro teure Windows-Version

Nachdem es in der letzten Woche schon GTA V kostenlos gab, geht es nun mit dem nächsten Kracher weiter. Sid Meier’s Civilization VI wird bis nächste Woche Donnerstag kostenlos angeboten, leider ist nur die Windows-Version reduziert. Sparen könnt ihr 60 Euro.

Falls euch das Spiel gefällt, könnt ihr per In-App-Kauf weitere Addons kostenpflichtig dazu buchen – das ist aber rein optional. Sid Meier’s Civilization VI ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem man ein eigenes Imperium aufbauen muss, das man von der Steinzeit bis ins Informationszeitalter führen muss. Ihr müsst kämpfen, handeln, erforschen, die Kultur voran bringen und vieles mehr. Das Spiel ist komplett in deutscher Sprache verfügbar und ist ein Premium-Spiel.

Der Download ist rund 12 GB groß, Windows 7 oder neuer wird empfohlen.