Clubhouse: Neue Wave-Funktion signalisiert Chat-Bereitschaft

Die schon letzte Woche gesichtete Funktion Wave ist ab sofort in der Clubhouse-App (App Store-Link) für alle verfügbar. Mit Wave könnt ihr Freunde ganz einfach in einen privaten Raum einladen, in dem ihr das Winke-Emoji verschickt. Die Einladung kann man dann akzeptieren oder auch ablehnen.

Um ein Wave zu senden, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach rechts oder tippen Sie auf das Punktesymbol unten links auf dem Bildschirm. Tippen Sie dann auf die Wave-Taste neben der Person, mit der Sie chatten möchten. Die Person erhält eine Benachrichtigung, dass du sie gegrüßt hast, und weiß, dass du zum Chatten bereit bist. Wenn sie es auch sind, können sie einem privaten Raum mit Ihnen beitreten – nur für die Personen, denen Sie gewunken haben. Sie können den Raum auf einen sozialen Kreis beschränken, Freunde aus verschiedenen Gruppen einander vorstellen oder den Raum für alle öffnen.

Clubhouse möchte so wohl die kleineren und privaten Unterhaltungen ankurbeln. Ihr könnt dem Sozialen Netzwerk ohne Warteliste beitreten, ebenso steht eine App für Android zur Verfügung. Laut Clubhouse werden pro Tag mehr als 700.000 Räume eröffnet. Seid ihr noch aktiv dabei?