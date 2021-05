Cowboy stellt neues smartes Fahrrad mit spannenden Features vor

Mit VanMoof und Cowboy gibt es seit einigen Jahren zwei smarte Bikes, die auch unsere Herzen höher schlagen lassen. Statt der langweilig aussehenden und oft schweren E-Bikes bekommt man hier wirklich tolle, moderne Fahrräder mit innovativer Technik geboten. Nun hat Cowboy die nächste Generation angekündigt.

Das neue Cowboy gibt es gleich in zwei Ausführungen – und das finden wir besonders spannend. Neben dem C4, einem herkömmlichen Trekking-Bike, gibt es jetzt auch das Cowboy C4 ST mit einem tiefen Einstieg. Das wird vor allem die Damenwelt begeistern, da sind wir uns sicher.

„Das Cowboy 4 definiert mobiles Leben in und um die Stadt völlig neu“, so Adrien Roose, CEO und Cowboy-Mitgründer. „Mit der Entwicklung von zwei Rahmentypen und damit erstmals auch einer Step-Through-Variante, einem integrierten Cockpit und einer neuen App sind wir nun in der Lage, ein viel größeres Publikum anzusprechen und noch mehr Fahrer:innen die Möglichkeit zu geben, sich frei in und um Städte herum zu bewegen. Unsere Mission ist es, Städtern dabei zu helfen, sich schneller, sicherer und angenehmer im urbanen Verkehr zu bewegen als mit jedem anderen Transportmittel.“

Vorbestellungen sind ab sofort möglich

Beide Räder können ab sofort für rund 2.500 Euro vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt leider erst im September. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Farben und ein paar optionale Zubehör-Pakete. Ständer und Gepäckträger für 100 Euro sollte man aber definitiv einkalkulieren.

Neben einem neuen Antrieb für noch mehr Leistung gibt es vor allem eine spannende Neuerung: Beide neuen Cowboy-Räder verfügen über ein neues „Cockpit“. Das ist eine Quadlock-Halterung, die direkt in den Lenker integriert ist und jedes Smartphone mit einer passenden Hülle sicher halten kann. Das ist aber noch nicht alles: iPhones oder Android-Smartphones können sogar drahtlos aufgeladen werden.

Und auch sonst gibt es im Cowboy viel zu entdecken. Da wäre zum Beispiel die integrierte Beleuchtung oder der herausnehmbare Akku. Auch der Riemen-Antrieb ist eine wirklich tolle Sache, hier spreche ich aus Erfahrung. Obendrauf gibt es natürlich einen eingebauten GPS-Sensor samt Diebstahl- und Sturz-Erkennung.

Was ich um Gegensatz zu klassischen E-Bikes ebenfalls bemerkenswert finde, ist das geringe Gewicht. Beide neuen Cowboy-Modelle bringen 19,2 Kilogramm auf die Wage. Das ist zwar ein Kilogramm mehr als beim Vorgänger, aber immer noch wesentlich weniger als die meisten herkömmlichen E-Bikes wiegen. Mehr Infos und eine Bestellmöglichkeit findet ihr auf der offiziellen Webseite von Cowboy.