Darkroom: Bild- und Video-Editor jetzt auch für macOS erhältlich

Über die Bild- und Videobearbeitungs-App Darkroom für iOS haben wir in der Vergangenheit bereits öfter berichtet. Nun haben die Entwickler von Bergen Co. Neuigkeiten zu vermelden: Ab sofort steht auch eine Mac-Version ihres Editors im deutschen Mac App Store zum Download bereit. Darkroom für macOS (Mac App Store-Link) ist nur knapp 13 MB groß und erfordert zur Einrichtung auf dem Desktop-Rechner macOS 11.0 Big Sur.

Die Finanzierung von Darkroom auf dem Mac erfolgt über einen kostenlosen Download und ein kostenpflichtiges Abonnement. Wer bereits über ein iOS-Abo für Darkroom verfügt, kann dieses laut Aussage der Entwickler in einem aktuellen Blogpost zum Mac-Release auch problemlos auf dem Desktop-Rechner ohne weitere Zusatzkosten verwenden. Hat man in der iOS-Version den Einmalkauf in Höhe von 54,99 Euro getätigt, wird die lebenslange Lizenz auch auf dem Mac freigeschaltet.

RAW-Editing, Siri-Kurzbefehle und Touchbar-Support

Bisher war Darkroom nur für mobile Geräte verfügbar und pflegte sich dort nahtlos in die Halide-Kamera-App der gleichen Entwickler ein. Nun wurde der Bearbeitungs-Workflow also auch mit der neu erschienenen Mac-App von Darkroom komplettiert. Mit der Anwendung lässt sich unter macOS unter anderem die Foto-Bibliothek anzeigen und verwalten, zudem gibt es ein Layout im typischen macOS Big Sur-Design, ein eigenes Mac-Icon und eine Unterstützung für die Touch Bar.

Darkroom verfügt auch auf dem Mac über alle Funktionen, die man schon von der mobilen Version des Bild- und Video-Editors kennt, darunter Kurven- und selektive Farb-Tools, eine Bearbeitung von Porträt-Unschärfe, RAW-Editing, das Erstellen von eigenen Filtern, Stapelverarbeitung und Siri-Kurzbefehle. Erfreulicherweise unterstützt Darkroom für macOS auch gleich die neuen Apple M1-Prozessoren, die in dieser Woche mitsamt den neuen Mac-Modellen präsentiert worden sind. Den Blogbeitrag der Entwickler zum Mac-Release findet ihr zum Nachlesen hier.