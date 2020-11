Castro: Beliebter Podcast-Player bekommt Update mit iOS 14-Widgets

Podcasts erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Wer Fan ist und häufiger in Episoden seiner Favoriten hineinhört, wird in vielen Fällen von Apples hauseigener App Abstand nehmen und sich nach einer Drittanbieter-App umsehen, die umfangreicher ausgestattet ist. Neben Overcast gehört auch Castro (App Store-Link) zu den beliebten Anwendungen dieses Genres. Die App für iPhone und Apple Watch kann kostenlos geladen werden und finanziert sich über ein Abo. Letzteres ist für 18,99 Euro/Jahr erhältlich. Der Download von Castro ist 63 MB groß und erfordert iOS 13.0 bzw. watchOS 5.2 oder neuer.

Die Entwickler von Castro sind jederzeit fleißig und integrieren viele neue Funktionen und Verbesserungen in ihre Podcast-App. Mit Version 2020.13, die ab sofort im deutschen App Store zum Download bereitsteht, wurden nun erstmals auch die mit iOS 14 eingeführten Widgets für den Homescreen integriert. So lässt es sich noch schneller und einfacher auf die liebsten Podcasts zugreifen und diese abspielen.

„Du kannst deinem Homescreen jetzt kleine, mittlere und große Warteschlangen-Widgets hinzufügen. Du erhälst eine kurze Liste der Episoden oben in der Warteschlange sowie Statistiken, in denen die Gesamtzahl der Episoden sowie die Dauer angezeigt werden. Es gibt sowohl Hell- als auch Dunkelmodusoptionen, die sich automatisch mit deinen Systemeinstellungen ändern.“

So berichten die Entwickler von Supertop Software in ihrem Changelog zu Version 2020.13 im deutschen App Store. Aber das ist noch nicht alles: Ebenfalls neu in dieser App-Version sind neue, von den Machern als „Ghost Icons“ bezeichnete App-Icons in weißer Farbe. Diese stehen allerdings allein Castro Plus-Abonnenten zur Verfügung. Auch einige geheimnisvolle Neuerungen sollen sich in dieser Version befinden, über die die Entwickler ein paar Andeutungen machen, aber zumindest derzeit noch nicht die Katze aus dem Sack lassen. Wir dürfen also gespannt sein, was sich das Castro-Team für die Zukunft ausgedacht hat. Das Update auf v2020.13 steht allen Nutzern von Castro kostenlos im App Store zum Download zur Verfügung.