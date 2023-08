Dato: Schöner Mac-Menüleisten-Kalender auf Version 5 aktualisiert

Der 8,99 Euro teure Menüleisten-Kalender Dato (Mac Store-Link) kann ab sofort in Version 5 heruntergeladen werden und bringt unter anderem eine aktualisierte Benutzeroberfläche mit sich. Mit dem Versionssprung hat der Entwickler Sindre Sorhus die App neu aufgelegt und das Tool von einem einfachen Systemmenü zu einer vollwertigen Mac-App gemacht. Hier ebnet der Entwickler auch den Weg für zukünftige Updates und volle Kompatibilität mit dem kommenden Betriebssystemupdate macOS Sonoma.

Das Ziel war natürlich alle bestehenden Funktionen beizubehalten, allerdings mussten einige Optionen jetzt in Kontextmenüs verschachtelt werden. Was mich persönlich etwas irritiert ist die Tatsache, dass Dato jetzt immer am rechten Bildschirmrand statt direkt unter dem Icon in der Menüleist angezeigt wird. Laut Entwickler sei diese Anzeige vorhersehbarer und soll weniger Inhalte blockieren. Muss man sich dran gewöhnen, optional könnt ihr die Anzeige in den Einstellungen aber in den vorherigen Zustand zurücksetzen.

In Version 5 könnt ihr Dato auch dauerhaft am rechten Displayrand anheften. Mit einem Klick auf die Stecknadel wird das Fenster fixiert und bleibt stets im Vordergrund – andere Apps werden immer dahinter dargestellt. Wer mit vielen Terminen hantiert und den Mini-Kalender immer im Blick haben möchte, bekommt jetzt die Möglichkeit geboten. Eine weitere Neuerungen erweist sich als ziemlich praktisch: Fährt man mit der Maus über die Kalendereinträge, werden die entsprechenden Tage farblich im Kalender hervorgehoben.

Ein Rechtsklick auf einen Eintrag öffnet das Kontextmenü mit weiteren Optionen, ein Linksklick zeigt weitere Details zum Termin. Mit einem Doppelklick wird der ausgewählte Termin in Apples Kalender App angezeigt.

Dato wird im Mac App Store für 8,99 Euro verkauft und ist ein Einmalkauf ohne Abo. Auch bei Setapp ist Dato verfügbar, allerdings ist das Update auf Version 5 noch nicht eingetrudelt. Über die Entwickler-Webseite könnt ihr eine Trial-Version kostenlos ausprobieren, hier wird lediglich alle 12 Stunden ein Hinweis auf die Vollversion angezeigt, zudem sind Updates ausgeschlossen.