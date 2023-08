Wondersmile und Happybrush: Zwei Schallzahnbürsten aus deutscher Entwicklung

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir über den Deutschlandstart von Oclean und die damit verbundene neue Flaggschiff-Schallzahnbürste Oclean XPro Digital berichtet haben. Auch ich habe etwa zwei Jahre lang eine Schallzahnbürste von Oclean für die tägliche Zahnreinigung verwendet, bis sich erst das eh schon schwer zu bedienende Touchdisplay, und dann auch der Motor der Zahnbürste verabschiedet hatte. Bei der Recherche auf dem aktuellen Schallzahnbürsten-Markt bin ich auch auf zwei deutsche Hersteller gestoßen: Wondersmile und Happybrush. Von beiden Herstellern möchte ich euch die aktuellen Flaggschiff-Modelle vorstellen, die Wondersmile PRO und die Happybrush EcoVibe 3.

Wondersmile PRO: Design hätte auch von Jony Ive stammen können

Hinter der Firma Wondersmile steckt ein Dortmunder Start-Up, das von Rafal Luczak gegründet wurde. Als Ziel hat man sich gesetzt, eine gute Zahnpflege zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Und das hat man mit dem ersten Produkt offenbar auch geschafft: Das erste Modell des Unternehmens, die Wondersmile PRO-Schallzahnbürste, kostet derzeit unter 70 Euro und bietet daher eine Alternative zu den üblichen Modellen von Oral-B und Philips.

Wondersmile bietet die PRO-Schallzahnbürste in den Farben Schwarz, Weiß und Rosé an und verzichtet auf großartigen Design-Schnickschnack. Schon die Verpackung ist schlicht und edel gehalten, in meinem Fall in einem Mattschwarz, passend zur mattschwarzen Zahnbürste. Außer einem eingeprägten „+“ auf der Vorderseite finden sich keine weiteren Buttons oder Designelemente – das Design wirkt minimalistisch und elegant, und hätte durchaus aus der Feder von Apples früherem Design-Chef Jonathan „Jony“ Ive stammen können. Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Handstück auch eine Aufsteckbürste in gleicher Farbe, ein USB-A-Ladekabel samt induktiver Ladeschale und Netzteil, sowie eine Kurzanleitung.

Die Wondersmile PRO ist mit Aufsteckbürste 23,8 cm lang, wiegt 136 Gramm und bietet insgesamt drei Intensitätsstufen und vier Putzmodi: „Clean“ für die tägliche Reinigung (31.000/35.000/38.000 Bewegungen pro Minute), „White“ für weißere Zähne (33.000/35.000/40.000 Bewegungen pro Minute), „Polish“ für poliert-glänzende Zahnoberflächen (35.000/38.000/40.000 Bewegungen pro Minute) und „Gum Care“ für eine schonende Reinigung und Zahnfleischmassage (30.000/32.000/35.000 Bewegungen pro Minute). Eine Andruckkontrolle gibt es bei der Wondersmile PRO nicht, dafür aber eine Standard-Putzdauer von zwei Minuten mit automatischer Abschaltung und entsprechenden haptischen Hinweisen nach jeweils 30 Sekunden. Besonders praktisch: Die Zahnbürste vibriert nach dem Einschalten in den ersten drei Sekunden etwas schwächer, so dass die aufgebrachte Zahnpasta nicht gleich wieder von der Bürste fällt. Auch die Betriebsgeräusche beim Putzen sind erfreulich leise und sanft. Dank ihres IPX8-Standards kann die Schallzahnbürste auch problemlos unter der Dusche zum Putzen verwendet werden.

Bürstenköpfe sind in zwei Härtegraden erhältlich

Ich habe die Wondersmile PRO einige Zeit ausprobiert und war insbesondere von den guten Aufsteckbürsten der Schallzahnbürste begeistert. Die Putzergebnisse können sich nach zwei bis dreimal Putzen pro Tag mit den empfohlenen zwei Minuten sehen lassen, die Zähne fühlen sich sauber, frisch und gepflegt an. Die Bürstenköpfe, die zu 90 Prozent aus nachwachsenden Materialien gefertigt sind, sind in zwei Härten vom Hersteller erhältlich, zudem gibt es auch eine extraweiche Option für Kinder. Ein kleiner Bonus ist ein geriffelter Zungenreiniger auf der Rückseite des Bürstenkopfes – so ein Gimmick findet man nicht allzu oft bei elektrischen Zahnbürsten. Zudem gibt es eine Erinnerungsfunktion des Handstücks, alle zwei Monate die Aufsteckbürste zu wechseln.

Wondersmile gibt die Akkulaufzeit der Schallzahnbürste mit bis zu 60 Tagen, sprich bis zu zwei Monaten, an. Bei täglichem zwei- bis dreimaligen Putzen von jeweils zwei Minuten habe ich diesen Zeitraum nicht erreichen können, sondern kam eher auf vier bis sechs Wochen. Sollte man einen Urlaub planen, kann das Ladegerät der Zahnbürste aber trotzdem in den meisten Fällen zuhause bleiben. Das Handteil gibt zudem optische und haptische Hinweise aus, wenn der Akku unter 40 bzw. 20 Prozent fällt, so dass man weiß, wann es wieder Zeit für die Ladestation wird.

Wie Wondersmile PRO-Schallzahnbürste kann bei Amazon zum Preis von 69,90 Euro, aktuell sogar mit einem 5 Prozent-Rabattcode, gekauft werden. Das Viererpack mit Ersatzbürsten für die Schallzahnbürste lässt sich für 17,90 Euro in einer weichen oder harten Variante bestellen. Auf der Wondersmile-Website gibt es auch noch weitere Sets, bei denen mehr Zubehör enthalten ist, beispielsweise ein Hardcase für Reisen, weitere Ersatzbürsten, Zahnseide und Zahnpasta.

Happybrush Eco Vibe 3: Nachhaltig, kompakt und farbenfroh

Auch das Unternehmen Happybrush, das in München ansässig ist, hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von elektrischen Zahnbürsten fokussiert. Die Firma ist schon seit einiger Zeit am Markt vertreten und bietet sowohl rotierende als auch Schallzahnbürsten an. Ein Fokus liegt dabei auf Nachhaltigkeit: Man hat es sich zur Aufgabe gemacht, Plastik durch recycelte oder nachwachsende Rohstoffe zu reduzieren, nachhaltige und FSC-zertifizierte Verpackungen zu verwenden und bietet Reparaturen und Refurbished-Produkte an. Zudem sind alle Produkte, darunter auch die Mundpflege-Produkte von Happybrush, klimaneutral zertifiziert.

Ich hatte nun die Gelegenheit, die Happybrush Eco Vibe 3 auszuprobieren, eine vergleichsweise kompakte und in mehreren Farbvarianten erhältliche Schallzahnbürste. Neben einer komplett schwarzen Version namens „All Black“ gibt es auch die von mir gewählte Variante in Schwarz/Mint, die über ein geometrisches Dreieck-Design auf sich aufmerksam macht. Sie ist auch in Weiß-Mint erhältlich. Für Meeres-Fans steht auch noch eine „Ocean“-Version in Blautönen, für Kinder eine gelbe Minion-Schallzahnbürste bereit. Im Standard-Set sind neben dem Handstück auch drei Ersatzbürsten sowie eine Tube der hauseigenen Zahnpasta enthalten. Darüber hinaus gibt es eine induktive Ladebasis samt USB-A-Kabel und Netzteil sowie eine kleine Anleitung in Papierform.

Das Handstück- und Ladestation-Gehäuse der Happybrush Eco Vibe 3 besteht aus 100 Prozent recyceltem Material und ist nach IPX7 wasserdicht, zudem ist die Schallzahnbürste mit einer Gesamtlänge von 22,8 cm inklusive Aufsteckbürste sowie einem Gewicht von nur 108 Gramm ein idealer Begleiter für die Reise. Die Zahnbürste bietet wie auch die Wondersmile PRO bis zu 40.000 Vibrationen pro Minute und kommt mit drei Reinigungs-Modi daher: „Normal“ (25.000 Vibrationen pro Minute), „Sensitiv“ (30.000 Vibrationen pro Minute) und „Polieren“ (30.000-40.000 Vibrationen pro Minute). Der jeweilige Modus wird auch über kleine beleuchtete Symbole („N“, „S“, „P“) am unteren Teil des Handstücks angezeigt.

Farbindikator-Borsten zeigen nötigen Wechsel an

Beim Putzen gibt es auch hier die üblichen 30-sekündigen Intervalle mit haptischen Hinweisen, um die Quadranten im Mund angemessen putzen zu können. Nach zwei Minuten ist der Putzvorgang erledigt, die Schallzahnbürste schaltet sich danach aber nicht automatisch aus, sondern kann noch weiter verwendet und muss manuell ausgeschaltet werden. Praktisches Feature: Ist man auf Reisen, kann ein sogenannter Travel Lock aktiviert werden, damit die Zahnbürste nicht unbeabsichtigt im Gepäck anfängt zu vibrieren. Die Putzergebnisse können sich auch hier sehen bzw. fühlen lassen: Nach den zwei Minuten hat man ein sauberes und angenehmes Gefühl im Mund.

Die Bürstenköpfe der Happybrush Eco Vibe 3 verfügen über abgerundete Triple-Borsten, waren in meiner Farbvariante in Mint gehalten und von weißen Borsten durchzogen. Zudem gibt es spezielle Wechselindikator-Borsten, die anzeigen, wann es Zeit wird, die Aufsteckbürste auszutauschen. Der Akku der Schallzahnbürste soll laut Hersteller rund sechs Wochen halten – und diesen Zeitraum erreichte die Eco Vibe 3 auch in etwa bei meinen üblichen zwei bis drei Putzvorgängen von jeweils zwei Minuten. Lediglich das Aufladen über die induktive Ladestation ist etwas instabil, da es hier keinen starken Magneten in der Basis oder dem Handstück gibt: Berühren sollte man die Zahnbürste während des Aufladens nicht. Aufgrund der langen Akkulaufzeit wird man das Ladegerät aber nicht allzu häufig benötigen.

Die Happybrush Eco Vibe 3 kann im oben bereits beschriebenen Standard-Set bei Amazon derzeit für 84,99 Euro inklusive drei Ersatzbürsten und einer Zahnpasta-Tube bestellt werden. Ein veganes Reiseetui ist separat für 19,99 Euro erhältlich, zudem gibt es auf der Happybrush-Website auch Ersatzbürsten im Dreierpack zu Preisen ab 11,95 Euro zu kaufen. Bei Amazon werden lediglich 9er-Sets für 34,99 Euro angeboten.

Mein abschließendes Fazit

Nachdem ich beide Schallzahnbürsten nun jeweils einige Wochen im Alltag ausprobieren konnte, fällt es schwer, einen Favoriten auszuwählen. Man sollte zudem bedenken, dass es sich hier um Standard-Modelle handelt, die sich mit ihren bis zu 40.000 Vibrationen pro Minute im Mittelfeld der angebotenen Schallzahnbürsten bewegen. Einige Flaggschiff-Modelle von Philips und Co. bieten hier etwas mehr, kosten dann aber auch häufig doppelt so viel. Ich jedenfalls war mit beiden hier vorgestellten Modellen im Hinblick auf die Putzergebnisse zufrieden und habe mich aufgrund des minimalistisch-hochwertigen Designs der Wondersmile-Zahnbürste entschieden, diese zunächst im Alltag zu nutzen, und die Happybrush Eco Vibe 3 aufgrund ihres geringen Gewichts und der kompakten Maße in mein zukünftiges Reisegepäck zu packen. Wie bei vielen anderen Produkten spielen auch hier die persönlichen Präferenzen hinsichtlich Design, Akkulaufzeit und Funktionen bei der Kaufentscheidung eine Rolle. Mit dem Kauf einer der beiden Schallzahnbürsten macht man aber definitiv nichts falsch.