Logitech Pebble Mouse 2 M350s Slim: Startet Anfang September für 30 Euro

Aus dem Hause Logitech zeigt sich das nächste Maus-Upgrade. Die Logitech Pebble, auch als M350 bekannt, wird aktualisiert und auf den neusten Stand gebracht. Die neue Logitech Pebble Mouse 2 mit dem Zusatz M350s Slim (Amazon-Link) adaptiert die neusten Technologien und bietet unter anderem leise Klicks, die wir schon von der Logitech MX Master 3S oder Logitech Lift kennen.

Hergestellt aus recyceltem Kunststoff wird die kleine und flache Maus in den bekannten Farben verfügbar gemacht, derzeit zeigen sich neben Schwarz und Weiß auch eine pinke Variante. Bis zu drei Geräte können per Bluetooth verbunden werden, mit der Easy-Switch-Taste könnt ihr nahtlos zwischen den Geräten wechseln. Die Batterie hält rund 2 Jahre, ebenso ist ein automatischer Energiesparmodus mit an Bord, um die Laufzeit zu verlängern. Die neue Logitech Pebble Mouse 2 M350s Slim ist mit der Software Logitech Options+ kompatibel und kann demnach individualisiert werden.

Amazon listet die neue Pebble Mouse 2 für knapp 30 Euro, der Verkaufsstart ist für den 6. September anvisiert.