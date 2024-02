Deck.Blue: Bluesky-Tool bietet Tweetdeck-ähnliche Spaltenansicht

Erst kürzlich hat die vor mehr als einem Jahr gestartete dezentrale Twitter-Alternative Bluesky (App Store-Link) seine Pforten für alle Interessenten geöffnet – auch wir berichteten darüber. Zuvor war der als iOS-App erhältliche Kurznachrichtendienst nur einladungsbasiert erreichbar: Bestehende User erhielten in regelmäßigen Abständen Einladungscodes, die sie an weitere Interessenten weitergeben konnten. Das hat nun ein Ende, Bluesky ist offiziell und frei verfügbar, und hat nach der Ankündigung in der letzten Woche bereits mehr als eine Million zusätzliche Nutzer und Nutzerinnen anlocken können.

Langsam wird daher auch der Markt für Drittanbieter-Dienste für Bluesky interessant. Neben der App Graysky (App Store-Link), die schon seit einigen Monaten besteht und auch eine iPad-Variante für Bluesky integriert, gibt es für Fans des spaltenbasierten Layouts von Tweetdeck für Twitter auch eine erste webbasierte Lösung: Deck.Blue.

Nach dem Besuch der Website von Deck.Blue meldet man sich bei Bluesky mit Nutzername und Passwort an, und bekommt im Anschluss gleich die entsprechende Spaltenansicht präsentiert. Die vorhandenen Spalten lassen sich anpassen, in ihrer Position verändern oder auch ganz löschen, sofern man sie nicht benötigt. Neben der Startseite, eigenen Posts, Gefällt Mir-Posts, Medien und Benachrichtigungen ist auch die Spaltenansicht einer Liste oder ein benutzerdefinierter Feed möglich.

Multi-Account-Support und Tastatur-Shortcuts

In den Einstellungen von Deck.Blue können auch weitere individuelle Optionen berücksichtigt werden, darunter die Spaltengröße in fünf Varianten, ebenso die Schriftgröße in sechs Varianten, das Systemdesign (Hell oder Dunkel) und die Grundfarbe des Designs mit insgesamt 17 Farboptionen. Wer mehrere Bluesky-Konten verwaltet, kann diese am unteren linken Bildschirmrand einbinden und nahtlos zwischen ihnen wechseln.

Weiterhin kann auch Deutsch als Anzeigesprache gewählt werden, um das Layout von Deck.Blue entsprechend übersetzen zu lassen, und Tastatur-Shortcuts genutzt werden, um durch die Webansicht zu navigieren. Im Hinblick auf die Moderation ist das Einbinden von stummgeschalteten Wörtern und Abos von Moderationslisten möglich. Die Anzeige von GIFs kann deaktiviert oder ein Autoplay aktiviert werden und auch Alt-Texte lassen sich standardmäßig anzeigen oder deaktivieren.

Aktuell kann Deck.Blue komplett kostenlos und ohne weitere Werbeeinblendungen, Abos oder Zukäufe in der Webversion genutzt werden. Wer möchte, kann den Entwickler Gildásio aber über Patreon unterstützen, um die weitere Arbeit an Deck.Blue zu ermöglichen.