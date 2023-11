Die besten Deals von Anker und Soundcore in der Übersicht

Das Portfolio von Anker ist stetig gewachsen und mit Soundcore, Eufy, AnkerWork und Nebula gibt es weitere Untermarken. Das Produktportfolio ist sehr groß, aus diesem Grund listen wir vorweg unsere Highlights auf verweisen anschließend auf die entsprechenden Unterseiten.

Soundcore Motion Lautsprecher

Die Soundcore Motion Lautsprecher sind hochwertig, bieten tollen Sound und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die Speaker sind ziemlich neu und können in allen Varianten günstiger erworben werden. Die beiden größten Lautsprecher X500 und X600 haben zusätzlich 3D Audio mit an Board.

Zum Nachlesen

Testbericht zum Soundcore Motion X600 (jetzt lesen)

Testbericht zum Soundcore Motion X500 (jetzt lesen)

Testbericht zum Soundcore Motion 300 (jetzt lesen)

soundcore Motion x600 Bluetooth Lautsprecher, Lautsprecher Boxen Bluetooth mit Hi-Res... IMMERSIVES SPATIAL AUDIO: Inspiriert von Theaterakustik - Motion X600 verfügt über 5 Treiber und 5 Verstärker, die so positioniert sind, dass sie...

50W RAUMFÜLLENDER KLANG: Egal, ob beim Feiern, beim Arbeiten oder beim Entspannen, der 50W-Sound füllt jeden Raum mit intensivem, hochqualitativem...

soundcore Motion X500 Bluetooth-Lautsprecher, Kabelloser Lautsprecher m. Immersivem... IMMERSIVES SPATIAL AUDIO: Der soundcore-Algorithmus zaubert aus Stereo ein 3-Kanal-Raumklangerlebnis für ultimativen Hörgenuss.

ZERTIFIZIERTER KABELLOSER HI-RES-SOUND: Entdecke feinste Nuancen deiner Lieblingssongs mit einer 3× detaillierteren Klangqualität.

soundcore Motion 300 Hi-Res Bluetooth Lautsprecher mit BassUp, Lautsprecher Boxen... Kabelloses Hi-Res mit 3× feineren Details: Genieße erstklassigen Outdoor-Sound mit kabellosem Hi-Res. Besseren Klang wirst du in so kompakter Form...

SmartTune Technologie: Die speziell entwickelte adaptive Technologie des mobilen Lautsprechers Motion 300 passt sich automatisch an die Ausrichtung...

Angebot soundcore Motion 100 Portabler Lautsprecher, Bluetooth-Speaker mit Wireless Hi-Res, 2... KABELLOSES HI-RES AUDIO: Tauche ein in kristallklaren Klang, der deine Songs auf eine ganz neue Weise zum Leben erweckt.

SUPER TRAGBAR: Mit seiner kompakten Größe und dem praktischen Tragegurt ist der mobile Lautsprecher Motion 100 dein perfekter Begleiter für...

Anker Nano Powerbank mit USB-C Kabel

Die Anker Nano Powerbank (Amazon-Link) integriert ein USB-C Kabel und ist somit perfekt für die neuen iPhone 15-Modelle geeignet – und natürlich für alle anderen Geräte, die auf USB-C setzen. Die Kapazität beträgt 10.000 mAh, auf dem Display wird die restliche Leistung in Prozent sowie in Stunden und Minuten angezeigt. Zusätzlich stehen ein USB-C und ein USB-A Port bereit, über die USB-C Buchse kann die Powerbank wieder aufgeladen werden. Gibt es in Schwarz und Weiß für je 37,99 Euro statt 49,99 Euro.

Anker Nano Powerbank,10.000mAh Powerbank mit eingebautem USB-C Kabel, PD 30W... INTEGRIERTES USB-C KABEL: Nutze das eingebaute USB-C-Kabel, um deine Smartphones, Tablets und Laptops zu laden sowie den Powerbank selbst wieder...

30W BI-DIREKTIONALES LADEN: Booste deine Powerbank in nur 45 Minuten auf 50% oder lade dein iPhone 14 in 30 Minuten auf 50% Akku auf, dank 30W...

Soundcore Liberty 4 NC für 62,99 Euro

Die In-Ear-Kopfhörer (Amazon-Link) bieten eine Wiedergabezeit von rund 10 Stunden, zusammen mit der Ladehülle kommt man auf 50 Stunden. Eine Schnellladung ist möglich, sind die Kopfhörer für 10 Minuten am Strom, kann man vier weitere Stunden Musik genießen. Kabelloses Laden wird ebenfalls unterstützt. Mit Adaptive ANC 2.0 werden Außengeräusche intelligent gefiltert und abgeschirmt. Ihr könnt zwischen 5 Stunden bei der Geräuschunterdrückung wählen, zudem gibt es zwei Modi für die Transparenzfunktion. Die sechs Mikrofone und ein KI-Algorithmus sorgen zudem für verständliche Stimmen bei Anrufen. Außerdem könnt ihr mit den Liberty 4 NC auch durch den Regen joggen, da sie nach Norm IPX4 gegen Spritzwasser geschützt sind. Mit Bluetooth 5.3 erfolgt eine zuverlässige Verbindung zum Smartphone, ebenso gibt es eine Tragerkennung. Wird ein Kopfhörer aus dem Ohr genommen, stoppt die Wiedergabe, wird er wieder eingesetzt, spielt die Musik wieder weiter. Gibt es jetzt für 62,99 Euro statt 89,99 Euro, wobei ihr zwischen vielen Farben wählen könnt.

